Paolo Carta / Chi è il compagno di Laura Pausini: quattro figli, una ex moglie e un grande successo

Paolo Carta e Laura Pausini

In molti si saranno chiesti chi è il compagno della famosissima cantante Laura Pausini e forse non tutti sanno che è il chitarrista della band che la accompagna ovunque. Lui è Paolo Romano Carta, nato a Roma il 18 aprile 1964 è un musicista, chitarrista e produttore discografico italiano. Ha collaborato con diversi big della canzone italiana tra i quali Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Alexia, Fabio Concato, Riccardo Cocciante, Max Pezzali, Gianni Morandi. Principalmente in contesti televisivi ha collaborato anche con artisti stranieri: Whitney Houston, Manhattan Transfer, Lionel Richie e Gloria Gaynor. Dal 2005 è il chitarrista e dal 2006 è anche il compagno della cantante Laura Pausini. Per quanto riguarda la vita privata del chitarrista c'è da dire che Paolo Carta è già stato sposato in passato ed è divorziato. Dall’ex moglie Rebecca Galli ha avuto tre figli, Jader, Jacopo e Joseph; dalla Pausini invece ha avuto una femminuccia, Paola.

PAOLO CARTA È IL COMPAGNO DI LAURA PAUSINI

FIGLI, EX MOGLIE E IL SUCCESSO NELLA MUSICA

"Paolo l’ho preso con i suoi tre figli allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro". Con Laura Pausini ha celebrato quest'anno l'anniversario (anche se non di matrimonio), i due stanno insieme da dodici anni, con una dolcissima dedica sui social. Con tanto di foto. "È l’uomo che amo", ha detto Laura Pausini. Che ha aggiunto: "Chi ci vede non crede che stiamo insieme da così tanto tempo, sembriamo davvero Minnie e Topolino". Laura Pausini ha spiegato che l’amore per Paolo Carta è iniziato dopo una storia non finita bene: "Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Ma ora siamo ancora qui, insieme". Una bellissima storia destinata a durare per sempre.

