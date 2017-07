RICCHI E POVERI / Il Marikita tour, la perdita del “baffo” Franco Gatti e l’aiuto di Califano (Techetechetè)

i Ricchi e poveri a Techetechetè

CHE SARÀ, MAMMA MARIA E I SUCCESSI DEGLI ANNI ‘70

I Ricchi e Poveri sono nati nel 1967, a Genova e nel corso di una lunga e proficua carriera sono riusciti a vendere oltre 22 milioni di copie. La loro popolarità è stata molto elevata tra gli anni '70 e il decennio successivo, quando sono riusciti a incidere una serie di grandi successi, tra i quali vanno ricordati in particolare Che sarà (1971), Sarà perché ti amo (1981), Mamma Maria (1982) e Voulez vous danser (1983). Il gruppo è ancora oggi in attività, ma del nucleo originario sono rimasti solo Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Sono invece usciti Marina Occhiena, nel 1981, e Franco Gatti, nel 2016. L'uscita di Marina Occhiena, in particolare, fu molto chiacchierata all'epoca, quando si disse che era dovuta ad una sua supposta relazione con Marcellino Brocherel, compagno di Angela Brambati e padre di Luca, il bimbo che era nato dalla loro unione. La polemica che ne derivò occupò le pagine delle riviste di gossip per intere settimane. I Ricchi e Poveri, ormai, un duo, sono attualmente impegnati in una tournèe, il Marikita tour, dal nome dell’ultimo singolo lanciato da Angela e Angelo.

RICCHI E POVERI, NEL 2016 FRANCO GATTI DECIDE DI LASCIARE

Nel 2016 un evento drammatico è stato alla base dell'uscita di Franco Gatti, il mitico “baffo” dei Ricchi e Poveri. Un decisione sofferta che ha provocato grande sorpresa, in particolare per il momento in cui è arrivata. E' stato lui a spiegare poi i motivi che lo hanno spinto a chiudere con il gruppo la morte del figlio Alessio, avvenuta nel 2013. Un evento che ha molto segnato l'artista spingendolo a chiudersi in se stesso e a riconsiderare anche il proprio stile di vita. Nel corso di un'intervista concessa al quotidiano Libero ha affermato che a spingerlo alla decisione è stata anche la considerazione dell'età e gli acciacchi di cui è stato vittima. Nella stessa intervista Gatti ha anche voluto ricordare quello che considera il momento più bello nella carriera del gruppo, ovvero la partecipazione al Festival di Sanremo nel 1970, quando i Ricchi e Poveri presentarono La prima cosa bella, ottenendo un prestigioso secondo posto. Inoltre ha puntualizzato come il nome del gruppo sia dovuto a Franco Califano, il quale disse di loro che erano ricchi di idee e poveri di soldi. Il tema dell'uscita di Franco Gatti dal gruppo è stato affrontato anche da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, nel corso di un'intervista rilasciata a Vanitiy Fair, in cui i due hanno rievocato una lunga serie di episodi del passato.

A partire dall'opera di convincimento fatta dalla bruna cantante verso il collega affinché cantasse, cosa che invece Sotgiu voleva evitare ad ogni costo a causa dell'eccessiva timidezza. La stessa Angela Brambati ha poi ricordato come nella sua famiglia non fossero proprio contenti del suo impegno musicale, tanto che in occasione del secondo posto a Sanremo nel 1970, la madre, in risposta ad una sua telefonata, la invitò espressamente a cercarsi un vero lavoro. Un'accoglienza molto diversa da quella che invece toccò ad Angelo Sotgiu che, al ritorno a casa, fu salutato addirittura da una scala tappezzata di rosso.

Entrambi hanno poi riconosciuto come il look adottato all'epoca non si potesse definire raffinato, tanto da spingere Franco Califano ad intervenire per cercare di migliorarlo. Lo stesso artista romano, inoltre, si adoperò all'epoca per promuoverli e cercare di aumentarne la popolarità, tanto da investire i propri soldi per cercare di procurargli serate nei locali. Infine i due superstiti del gruppo hanno affrontato il tema della loro relazione, agli inizi della carriera, finita soprattutto per la gelosia della Brambati, destata dall'evidente successo di Sotgiu con il gentil sesso.

Con il tempo quello che era un rapporto passionale si è poi trasformato in grande affetto, tanto da spingere Sotgiu a comprare un casale vicino alla casa di campagna in cui si era ritirata l'ex compagna.

