ROMINA MOSSO MORAIS GOMES/ Chi è la Madre Natura di Ciao Darwin

A Ciao Darwin Romina Mosso Morais Gomes

CHI E' LA MADRE NATURA DI CIAO DARWIN

Romina Mosso Morais Gomes sarà protagonista della puntata di “Ciao Darwin” trasmessa su Canale 5 in questa estate 2017 nel ruolo di Madre Natura, per la precisione della quarta puntata della settima edizione del programma. Capoverdiana di nascita, fisico mozzafiato e capigliatura riccioluta e crespa che ne tradisce nel origini africane, Romina Mosso Morais Gomes ha avuto un grande impatto sul pubblico di Ciao Darwin. Classe 89, è stata notata giovanissima dalle griffe più importanti del mondo, ad appena 15 anni, ed è riuscita a lavorare come modella per le più importanti case di moda e i più importanti stilisti come Benetton, Moschino e Bulgari. L’Italia è stato il paese divenuto rapidamente la base di Romina, che ha fatto però spesso ritorno a Capo Verde, la sua isola natale che esercita sempre un richiamo particolarmente fascinoso per lei. La presenza a Ciao Darwin rappresenta senz’altro un’opportunità importante nel mondo della televisione.

ROMINA MOSSO MORAIS GOMES

Il ruolo di Madre Natura cambia di puntata in puntata in “Ciao Darwin”, e nella settima edizione Romina Mosso Morais Gomes è stata preceduta da Jenny Watwood, Penny Lane e Rym Saidi. Bellezze diverse ma tutte esplosive a modo loro, anche se la fisicità di Romina Mosso Morais Gomes riesce sicuramente a colpire l’immaginario collettivo del pubblico per il suo fisico statuario. Al di là della moda e della bellezza, Romina Mosso Morais Gomes è sempre stata molto attiva nel corso della sua carriera nel campo del sociale, offrendo spesso il suo sostegno a missioni umanitarie in cui solitamente sono coinvolti bambini dell’Africa, continente che rappresenta le origini di cui Romina Mosso Morais Gomes è orgogliosa ma che, a causa dell’inciviltà di alcune persone che usano i social network per spargere odio, le sono costate anche degli insulti molto pesanti che hanno fatto molto scalpore fra l’opinione pubblica.

LA VERGOGNA DEGLI INSULTI RAZZISTI SUI SOCIAL

Sul profilo Facebook di ‘Ciao Darwin’, alcuni utenti si sono lasciati andare ad insulti razzisti davvero odiosi nei confronti di Romina Mosso Morais Gomes, alcuni hanno scritto “Madre natura è una scimmia”, scatenando l’indignazione generale e facendo capire come il problema del razzismo sia più che mai vivo nella nostra società. Sul suo profilo Facebook, Romina Mosso Morais Gomes ha comunque sdrammatizzato in maniera efficace la situazione, riportando lo screen degli insulti subiti e scrivendo semplicemente: “Scimmia io? Ahahahah.” Il modo migliore per rispondere agli ignoranti che non conoscono certo il percorso professionale di una donna colta come Romina Mosso Morais Gomes, che ha girato il mondo e conosciuto tantissime culture diverse al contrario di chi, dietro a una tastiera, è convinto di sapere tutto senza aver visto invece nulla. Nella puntata di “Ciao Darwin” in onda in prima serata su Canale 5, la quarta della settima stagione, si potrà dunque ammirare la bellezza di Romina Mosso Morais Gomes in tutta la sua esplosività.

