SAFIRIA LECCESE/ La strada dei Miracoli si aggiudica il premio Solidarietà (Ciao Darwin 7)

Safiria Leccese a Ciao Darwin 7

CARNE CONTRO SPIRITO

Safiria Leccese sarà a capo della squadra dello Spirito nella puntata di Ciao Darwin 7,di questa sera, lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, in collaborazione di Luca Laurenti. Nella nuova puntata, infatti, si sfideranno la fazione della Carne, capitanata da Tina Cipollari, e quella dello Spirito, guidata dalla giornalista. Safiria Leccese è un volto noto della tv italiana. È, infatti, una famosa giornalista televisiva che ha condotto per diverse edizioni il tg Studio Aperto, su Italia Uno, per poi trasferirsi negli studi di Tgcom24. Grazie alla sua spiccata spiritualità, nel 2012 ha condotto la diretta in occasione della cerimonia che ha santificato Papa Giovanni Paolo II, per l'emittente televisiva del Vaticano. Sempre in tema di spiritualità e religione, nel 2014 ha condotto la trasmissione Mediaset dal titolo La strada dei miracoli, fortemente incentrata su storie e racconti di miracoli o avvenimenti eccezionali. Grazie al successo registrato dal programma, Safiria Leccese ha poi condotto anche la seconda edizione di La strada dei miracoli. Durante la puntata di Ciao Darwin 7, in onda sabato 29 luglio, la giornalista Mediaset avrà modo di mostrare al pubblico a casa un nuovo lato della sua personalità, forse più ironico e distaccato. Il pubblico è infatti abituato a vederla solo in veste solenne di giornalista televisiva, particolarmente attenta ai temi religiosi.

SAFIRIA LECCESE VINCE IL PREMIO BUONE NOTIZIE

Durante la serata di lunedì 24 luglio 2017, Safiria Leccese è stata ospite e vincitrice del Premio Solidarietà tenutosi a Simeri, in provincia di Catanzaro. La giornalista Mediaset ha ottenuto l'importante riconoscimento grazie al suo programma La strada dei miracoli ed al relativo libro, che contiene storie e racconti di famiglie normali, che dopo un profondo dolore hanno ritrovato la pace. Nel corso dell'evento, Safiria Leccese ha raccontato al pubblico alcuni aneddoti contenuti nel libro. Safiria Leccese nasce a Gaeta nel 1970. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, approda come giornalista presso un'emittente televisiva romana, la GBR. Dal 97 collabora con Studio Aperto. Nel 2017 si è aggiudicata un altro importante riconoscimento giornalistico grazie alla trasmissione La strada dei miracoli, ovvero il premio Buone notizie.

