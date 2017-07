STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Ciao Darwin 7 - La resurrezione e Jurassic Park (sabato 29 luglio)

I programmi Mediaset di oggi in tv

Cosa verrà trasmesso nella prima serata di questo sabato ventinove luglio sulle reti Mediaset? Una sera all'insegna dei film e delle serie televisive. Su Canale 5, alle ore 21.10, andrà in onda Ciao Darwin 7 - La resurrezione, programma di intrattenimento giunto alla settima edizione con la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Lo show vede lo scontro tra due squadre di persone facenti parte di due gruppi completamente opposti che cercano di mostrare la propria superiorità tramite irriverenti sfide. Segue dopo il telegiornale, alle ore 01.13, Paperissima Sprint - Estate, il programma che raccoglie le migliori papere provenienti da tutto il mondo. Su Italia 1 alle ore 21.10 andrà in onda il celebre film di fantascienza diretto da Steven Spielberg Jurassic Park, film capostipite di un fortunato franchising e quattro sequel. Tratto da un romanzo di Michael Crichton, Jurassic Park tratta di un parco di divertimenti situato in un'isola che ospita veri e propri dinosauri, ottenuti grazie alla clonazione. Segue alle ore 23.40 Highlander - L'ultimo immortale, film d'avventura diretto da Russell Mulcahy e interpretato, tra gli altri, da Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown.

Protagonista di Highlander è Conner MacLeod, guerriero delle Highlands scozzesi. Su Rete 4 alle ore 21.15 andrà in onda il film western del 1959 Un dollaro d'onore, diretto da Howard Hawks. Qui John Wayne interpreta lo sceriffo John T. Chance, che ha a che fare con un gruppo di banditi del luogo, comandati dal ricco e malvagio latifondista Nathan Burdette. A seguire, alle 00.13, andrà in onda Resa dei conti a Little Tokyo, film poliziesco del 1991 in cui due poliziotti si trovano alle prese con una banda della mafia giapponese a Los Angeles.

Sul canale La5 alle ore 21.10 verrà trasmessa una puntata della serie televisiva spagnola dal titolo Il tempo del coraggio e dell'amore. Protagonista della serie è Sira Quiroga che, dopo aver perso la testa per un uomo appena conosciuto, fugge dalla Spagna lasciando tutto, incluso promesso sposo e famiglia. Ben presto si accorge che l'uomo con cui è scappata non è quel che sembra. Su Mediaset Extra alle 21.15, l'episodio undici di Anni 50, miniserie italiana con Ezio Greggio in cui assistiamo alle vite di diversi personaggi negli anni cinquanta. Su Iris alle 21.00 andrà in onda la commedia Casotto diretta da Sergio Citti e interpretata da Ugo Tognazzi, Gigi Proietti e Jodie Foster: nel film le vicende di vari gruppi di persone si intrecciano in una calda spiaggia di Ostia. Su Italia 2 alle 21.10 andrà in onda il thriller Assassins: nei panni dei protagonisti Sylvester Stallone e Antonio Banderas, due sicari. Su Top Crime alle ore 21.10, il quinto episodio della serie poliziesca Rizzoli & Isles, dal titolo Cattiva Condotta: la serie vede come protagoniste una detective e un medico legale, migliori amiche. Infine, su Boing alle 20.30 andrà in onda una puntata di Be cool, Scooby-doo!, il cartone animato con protagonisti il cane Scooby e i suoi amici detective.

PROGRAMMI TV MEDIASET:

Canale 5 ore 21.10 Ciao Darwin 7 - La resurrezione, intrattenimento

Italia 1 ore 21.10 Jurassic Park, film, fantascienza

Rete 4 ore 21.15 Un dollaro d'onore, film, western

La 5 ore 21.10 Il tempo del coraggio e dell'amore, serie tv, drammatico

Mediaset Extra ore 21.15 Anni 50, serie tv, commedia

Iris ore 21.00 Casotto, film, commedia

Italia 2 ore 21.10 Assassins, film, thriller

Top Crime ore 21.10 Rizzoli & Isles, serie tv, poliziesco

Boing ore 20.30 Be cool, Scooby-doo!, cartone animato

