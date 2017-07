STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Laura & Paola, La lacrima del Diavolo e Chi si ferma è perduto (29 luglio)

I programmi Rai di oggi in Tv

Sabato 29 luglio 2017 Rai Uno proporrà la terza e ultima serata di Laura & Paola, che probabilmente ripeterà i buoni ascolti delle serate precedenti confermandosi come programma Rai più visto. I film in onda sulle reti Rai saranno La lacrima del Diavolo su Rai Due, Chi si ferma è perduto su Rai Tre, Fuori controllo su Rai 4 e Long Weekend su Rai Movie. Rai Uno e Rai Due proporranno in seconda serata i telefilm Dottor Klein e Elementary. Su Rai Premium ci sarà la serie tv Come fai Sbagli. Su Rai Tre andrà in onda in seconda serata il programma di informazione TG3 nel mondo estate. Rai 5 trasmetterà la registrazione dello spettacolo teatrale Discorsi alla nazione.

Nel corso del programma di musica e intrattenimento Laura & Paola su Rai Uno condotto da Laura Pausini e Paola Cortellesi interverranno come ospiti Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Arisa, Elio e le Storie Tese e altri personaggi della musica e dello spettacolo. In seconda serata su Rai Uno ci sarà una puntata del telefilm Dottor Klein intitolata I sentieri della vita. Nella clinica viene trasportata d'urgenza una ragazza che ha cercato di suicidarsi e che il dottor Lang riesce a salvare grazie a un intervento in extremis. La lacrima del Diavolo in onda su Rai Due è un thriller nel quale due agenti dell'FBI danno la caccia a un serial killer che terrorizza Washington. In seconda serata andrà in onda in prima visione un episodio della quinta stagione di Elementary intitolato Bang Bang spara cadute. Holmes e Watson indagano sulla morte di un paracadutista ucciso mentre era in volo. Chi si ferma è perduto, in onda su Rai Tre, è una classica commedia con Totò e Peppino De Filippo. In seconda serata sarà trasmessa una nuova puntata della rubrica di informazione TG3 nel mondo estate. Il film poliziesco Fuori controllo, trasmesso da Rai 4, ha come protagonista Mel Gibson nel ruolo di un detective della omicidi del Boston Police Department che indaga sull'assassinio della sua stessa figlia.

Su Rai 5 andrà in onda una registrazione dello spettacolo teatrale Discorsi alla nazione di Ascanio Celestini andato in scena al Teatro Palladium di Roma. Nel corso dello spettacolo vengono raccontate le storie di cinque condomini di una palazzina nella quale si combatte una guerra tra aspiranti tiranni. Long Weekend in onda su Rai Movie è un film horror che ha come protagonisti due coniugi in crisi che si concedono una vacanza riparatrice su un'isola incontaminata che riserva delle brutte sorprese. Nel telefilm Come fai Sbagli trasmesso su Rai Premium vengono raccontate le vicende degli Spinelli e dei Piccardo, due famiglie vicine di casa che sono rispettivamente di idee progressiste e tradizionaliste.

