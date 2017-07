TEMPTATION ISLAND 2017/ Anticipazioni ultima puntata: Sara ha perdonato Nicola, ecco perché

Temptation Island 2017

Molti fan hanno apprezzato il dietro front di Sara Affi Fella, che dopo aver detto addio a Nicola nel corso del falò di Temptation Island 2017, si è presa del tempo per riflettere sul da farsi e dare una nuova possibilità al suo fidanzato. Ma quali sono stati i gesti che hanno convinto la protagonista a riprendere in mano le sorti della sua storia d’amore con Nicola? A svelarlo è stato lo stesso fidanzato, che di recente ha rilasciato un’intervista a IlVicolodelleNews: “Fuori l’ho corteggiata tantissimo, l’ho martellata proprio, le ho fatto delle sorprese, mi sono presentato a casa sua e le ho regalato delle rose che non le avevo mai regalato da quando stiamo insieme… è stata la prima cosa che mi è venuta in mente da fare”, ha detto il compagno di Sara, che dopo il due di picche ricevuto al falò del confronto, sembra aver imparato la lezione. Ma le rose sono state soltanto l’inizio di un nuovo corteggiamento: “Mi sono fatto anche un tatuaggio per lei, mi sono presentato di notte a casa sua piangendo e chiedendole scusa”.

TEMPTATION ISLAND 2017

ANTICIPAZIONISELVAGGIA DIMENTICA I CONTRASTI

Temptation Island 2017 si avvia alle battute finali con una puntata assolutamente da non perdere. Lunedì prossimo, infatti, ci sarà l’attesissimo falò del confronto fra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, due dei protagonisti più amati di questa edizione. Se i rumors degli ultimi periodi saranno confermati, la coppia è destinata a lasciare il resort delle tentazioni mano nella mano e, in vista del recente passo in avanti di Francesco nei confronti della sua fidanzata, non è escluso che i due possano convolare a giuste nozze. Saranno loro a pronunciare il fatidico sì nell’ultima puntata del reality? Selvaggia Roma, nell’ultima puntata, ha manifestato la volontà di mettere da parte tutti i contrasti delle ultime settimane e un messaggio pubblicato su Instagram nelle ultime ore sembrerebbe confermare il suo proposito di volersi allontanare dal chiacchiericcio delle ultime settimane: “Non aver paura di dire quello che pensi: pensano in pochi, per cui sei già in vantaggio!!!”. Se vi siete persi il suo post, potete cliccare qui.

