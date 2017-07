TINA CIPOLLARI/ A un mese da Uomini e Donne, il matrimonio è in crisi, la rivincita di Gemma? (Ciao Darwin 7)

Tina Cipollari a Ciao Darwin 7

CON CHICCO NALLI E CRISI

Tina Cipollari, l'opinionista leader del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, sarà ospite alla trasmissione Ciao Darwin 7, condotta da Paolo Bonolis, nei panni di capitano del gruppo Carne. L'esuberante opinionista di Canale 5 riuscirà ancora una volta a regalare momenti di trash e divertimento garantito, soprattutto contro una squadra come quella dello Spirito, guidata invece da Safiria Leccese. Sposata con un corteggiatore di un'altra tronista, Chicco Nalli, con il quale ha avuto tre figli, Tina ha sempre dichiarato di avere una famiglia felice e amorevole. Ma purtroppo a sentire le ultime indiscrezioni che sono state pubblicate sul settimanale Nuovo Tv, il matrimonio parrebbe essere in crisi, con l'opinionista pronta a concedersi una pausa di riflessione. Indiscrezioni queste che sembrerebbero essere giunte proprio dalle parole della diretta interessata, senza approfondire i motivi di questa crisi. Tuttavia i fan avevano già subodorato che il matrimonio dei due non navigasse in acque tranquille, erano trapelate, infatTi, numerose indiscrezioni sul web che vedevano i due coniugi in rotta di collisione, ma solamente ora si ha avuto la conferma ufficiale. Manca ancora un mese alla registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, durante le quali si scoprirà chi saranno i nuovi tronisti, ma se questa crisi tra Tina e il marito è reale, ci si aspetta un intervento della rivale di sempre, Gemma Galgani, che non si limiterà proprio ora, visto che finalmente potrà prendersi una rivincita sugli innumerevoli attacchi ricevuti da Tina, spesso anche molto personali e impietosi.

TINA CIPOLLARI, DA CORTEGGIATRICE ALLA GIURIA DI SELFIE

Ormai Tina Cipollari ha partecipato a numerosi programmi tv, da Verissimo a Selfie, acclamata sempre da un gran numero di fan. Le sue liti tv con la sua antagonista del Trono Over, Gemma, sono diventate talmente memorabili da essere delle hit e delle gif che vengono rilanciate continuamente sul web. La sua carriera va a gonfie vele, trascinata dalla sua verve focosa, pronta ad arrivare in men che non si dica al litigio. Lo scorso settembre la sua partecipazione a Pechino Express su Rai Tre, per quanto contestata da un certo numero di telespettatori che trovavano inappropriata l'inserimento nel cast di un simbolo della tv De Filippiana, ha in realtà aumentato il suo numero di fan, di gran lunga superiore a quello dell'altro opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti. Tina Cipollari è arrivati alla tv della De Filippi per caso, proprio nella prima edizione di Uomini e Donne, inizialmente era una corteggiatrice, folkloristica, teatrale ed esuberante. Immediata l'attenzione della De Filippi su di lei che ne ha fatto prima una tronista e poi un'opinionista. La naturale predisposizione di Tina per le telecamere le hanno consentito una carriera longeva e ricca, colma di soddisfazioni, nella scorsa edizione, la Cipollari è anche stata nel cast della trasmissione Selfie, le cose cambiano, condotto da Simona Ventura, in veste di giurata.

