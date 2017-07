TIROMANCINO / Dopo Claudia Gerini, Federico Zampaglione ritrova l’amore con Giglia Marra (Techetechetè)

I tiromancino e i loro successi a Techetechetè

IL ROMANZO E IL TOUR DEL LEADER DEL GRUPPO

Parte della puntata di oggi sarà dedicata al gruppo musicale romano dei Tiromancino, nell'edizione estiva di Techeteché, il programma di Rai Uno che ripropone i momenti televisivi e musicali più belli degli ultimi anni. La band fondata dal cantante e chitarrista Federico Zampaglione è attualmente impegnata nel Dove tutto è a metà Summer Tour 2017. Il Tour estivo di concerti dei Tiromancino è iniziato il 29 aprile a Montefiascone, in provincia di Viterbo, e proseguirà fino a settembre 2017. Gran parte delle date sono già state annunciate. Il nome del Tour prende spunto dal titolo del nuovo romanzo scritto da Federico Zampaglione e dall'ultimo singolo della band intitolato appunto Dove tutto è a metà. Tra maggio e giugno, Zampaglione ha girato l'Italia in lungo ed in largo per promuovere il suo libro che è già divenuto un vero e proprio best seller. Le date più recenti del Tour li vedranno protagonisti di un'esibizione live gratuita nel Cilento Outlet, sabato 29 luglio. Prenderanno inoltre parte del Nieddittas Groove, l'estate dei 50,un grande evento musicale organizzato dal gruppo dei Nieddittass per i loro 50 anni di attività musicale.

I SUCCESSI DEI TIROMANCINO

Il gruppo dei Tiromancino nasce nel 1989 grazie a Federico Zampaglione. La band ha più volte cambiato i propri componenti nel corso degli anni. Negli anni 90 vengono pubblicati i primi album, grazie anche alla collaborazione con Francesco Zampaglione, fratello di Federico. il grande successo arriva però negli anni 2000, con l'uscita dell'album La descrizione di un attimo. Nel 2000 prendono parte al Festival di San Remo con il brano Strade. Sempre nello stesso anno il loro singolo Due Destini viene utilizzato come colonna sonora del film Le fate ignoranti. L'anno successivo i Tiromancino di sciolgono ma Federico prosegue il tour grazie all'aiuto di diversi musicisti turnisti. Da questo momento in poi il successo della band non trova limiti. Tra i loro ultimissimi successi sono da ricordare singoli come Piccoli miracoli, Tra di noi e L'ultimo treno della notte. il leader del gruppo, Federico Zampaglione, è stato a lungo legato all’attrice Claudia Gerini, con il quale ha avuto una figlia, attualmente è fidanzato con l’attrice Giglia Marra, mentre invece la Gerini è stata vista con Andrea Preti.

