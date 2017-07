UN DOLLARO D’ONORE/ Su Rete 4 il film western diretto da Howard Hawks (29 luglio 2017)

Il film in onda su Rete 4

IL CAST DEL FILM WESTERN SU RETE 4

Un dollaro d'onore andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, sabato 29 luglio, alle ore 21.15.

E’ un film western del 1959 diretto da Howard Hawks (Il grande sonno, Scarface - Lo sfregiato, Gli uomini preferiscono le bionde) ed interpretato da John Wayne (Sentier selvaggi, Ombre rosse, Il Grinta), Dean Martin (Colpo grosso, Occhio alla palla, Morti di paura) e Ricky Nelson (Love and kisses, La nave più scassata dell'esercito, The resurrection of Broncho Billy). Sia Dean Martin che Ricky Nelson erano anche dei famosi cantanti ed interpretarono al cinema principalmente delle commedie e dei film comici. Il primo in particolare divenne celebre come spalla di Jerry Lewis. Un dollaro d'onore fu realizzato poco dopo la rottura del loro sodalizio, proprio mentre Martin stava cercando ruoli diversi da quello della spalla comica. Il suo pezzo più famoso è indubbiamente That's amore.

UN DOLLARO AL MESE, LA TRAMA

John T. Chance (John Wayne) è lo sceriffo della cittadina di Rio Bravo, che deve difendere dai banditi di Nathan Burdette (John Russell). Quest'ultimo è un ricco latifondista del luogo abituato a spadroneggiare in paese, senza tener conto delle leggi. Quando John arresta Joe (Claude Akins), fratello di Nathan, quest'ultimo si convince a mettere a tacere per sempre lo scomodo sceriffo. Quest'ultimo potrà contare solo sull'aiuto del suo vice, Dude (Dean Martin), più abile con la bottiglia che con la pistola, del giovane cow boy "Colorado" Ryan (Ricky Nelson) e della giocatrice d'azzardo e gambler Feathers (Angie Dickinson). Nel gruppo eterogeneo, dove tutti hanno motivi diversi e personali per mettersi contro Burdette, riusciranno ben presto ad ingranare come squadra e sviluppare affiatamento ed amicizia.

