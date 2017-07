UNA VITA ANTICIPAZIONI/ Puntate dal 31 luglio al 4 agosto: i Palacios lasciano la loro casa

Una Vita

I PALACIOS LASCIANO LA LORO CASA

L'arresto di Ramon avrà un triste epilogo nel corso delle puntate di Una Vita che Canale 5 trasmetterà dal 29 luglio a 4 agosto. Il marito di Trini verrà condannato con l'accusa di truffa e obbligato a lasciare il suo ricco appartamento di Acacias 38. I Palacios avranno quindi solo 24 ore di tempo per fare le valigie e salutare, con la disperazione nel cuore, tutti i vicini di casa. Ramon troverà una nuova abitazione più adatta al loro stato, nella quale la famiglia sarà costretta a vivere in modo umile. Il fatto non piacerà a Maria Luisa preoccupata delle opinioni della gente, al punto di rifiutarsi alla festa organizzata in onore della sua famiglia dagli amici. Solo l'intervento di Victor la convincerà a cambiare idea anche se per lei sarà molto doloro ammettere di essere diventata povera. Questo duro colpo non causerà nessuna conseguenza nel suo rapporto con il figlio di Juliana: lui stesso sottolineerà che in nessun modo i suoi sentimenti per Maria Luisa cambieranno, sia essa ricca o povera.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO: MAURO RIPRENDE LE INDAGINI

Per diverse settimane Mauro ha sospeso le indagini relative alla morte di Padilla e ai vari intrighi commessi da Cayetana. Dopo essersi dedicato completamente al suo matrimonio, il protagonista maschile di Una Vita deciderà che è giunto il momento di mantenere la promessa alla vedova del collega e trovare una strategia per arrestare la dark lady. Per questo cercherà di ricostruire i movimenti di Ursula prima della sua scomparsa, interrogando il portiere dell'albergo nel quale la donna aveva dormito. Felipe sarà preoccupato della decisione dell'amico di riprendere tali indagini e lo inviterà a fare attenzione, visto il potere della Sotelo Ruz. Allo stesso tempo gli Alvarez Hermoso cercheranno di riavvicinare Mauro e Teresa organizzando, a loro insaputa, un incontro. Non tutto però andrà come previsto: Teresa, ancora molto triste per il matrimonio dell'amato, sarà fredda e distaccata e rifiuterà di ascoltare i consigli del poliziotto che la metterà in guardia su Cayetana.

