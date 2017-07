UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Barbara De Santi non tornerà nel parterre (Trono Over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Anche se il percorso di Barbara De Santi a Uomini e Donne si è concluso qualche tempo fa, sui social tutti i suoi fan continuano a sperare di rivederla al più presto nel parterre del trono classico. Per il momento, però, la dama è concentrata sui propri interessi, che di recente la vedono sempre più impegnata nella sua attività di fashion blogger. Ma cosa spinge la De Santi a restare lontana dalle scene, nonostante il grande seguito di cui gode sui social? È stata proprio la dama a spiegarlo di recente ai suoi follower, che ormai da molto tempo, su facebook, non fanno che chiederle spiegazioni. “Sei bellissima ritorna a UeD ti prego”, “Sai Barbara, i tuoi fan ti vorrebbero a uomini e donne, perché non torni? Ci manchi tanto, sei stata vera... e le persone vere ci vogliono in questo programma ...ti aspettiamo”, scrivono i suoi fan, ma la De Santi, ormai determinata ad andare fino in fondo nella sua scelta, risponde così: “…penso che le persone vere debbano fare altre strade”. È l’ennesima frecciatina contro Gemma Galgani? Per visualizzare il messaggio della dama, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER

LUCA RUFINI IN VACANZA CON SUA FIGLIA

Dopo le delusioni nel salotto del trono over, e in seguito alla deludente esperienza nel trono classico, Luca Rufini ha scelto di mettere la parola fine al suo percorso a Uomini e Donne, che in breve tempo ha dovuto rinunciare alla sua presenza nel parterre. L’ex cavaliere, però, ha già dimostrato di avere al suo fianco un grande amore, sua figlia, e non passa giorno senza che non pubblichi sui social un pensiero alla sua amata bambina. Proprio ieri, Rufini, papà single, ha condiviso con i suoi numerosissimi follower il messaggio che sua figlia gli ha lasciato su WhatsApp in vista della loro partenza, un botta e risposta molto dolce che mette in evidenza tutto l’amore che la lega a suo padre. “Ciao papà, come stai? Sono quasi pronta per partire”, ha scritto infatti la piccola e, naturalmente, la dolce risposta di suo padre non si è fatta attendere. Se volete visualizzare lo screenshot pubblicato da Luca Rufini sui social, potete cliccare qui.

