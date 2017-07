UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Solei e Luca Onestini finalmente in vacanza! (Trono Classico)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Per Soleil Sorgè è arrivato il momento delle meritate vacanze e così, nel pomeriggio di ieri, l'ex protagonista del trono classico ha salutato tutti i suoi fan direttamente dalla piscina del suo resort. Come sempre, la fidanzat di Luca Onestini ha scelto di tenersi a debita distanza dai pettegolezzi degli ultimi periodi, condividendo sulle Instagram stories tutte le tappe del suo viaggio di relax. In una prima immagine è possibile vedere l'ex corteggiatrice in quello che definisce ironicamente “viaggio della speranza” verso la sua meta balneare; poco dopo, però a sorprendere tutti è la sua romantica cena a lume di candela, accompagnata da vino rosso e pietanze degne dei migliori ristoranti. “@soleil_stasi sole buona cena romantica con Luca goditi la serata e i momenti”, “@soleil_stasi ti auguro una bellissima serata insieme al tuo amore @lucaonestini_11”, scrivono gli utenti su Instagram, dove le stories dell’ex corteggiatrice sono ormai un appuntamento fisso per tutti i follower. Qui potete visualizzare la sua foto.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO

GIULIA LATINI METTE FINE ALLE POLEMICHE

Nulla può turbare la serenità di Giulia Latini, che dopo aver ricevuto un sonoro due di picche da parte di Luca Onestini nel salotto di Uomini e Donne, oggi vive una nuova consapevolezza. Volto molto amato sui social, l’ex corteggiatrice sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro e a nulla sono servite le parole di Sonia Lorenzini, che di recente ha criticato lo stile di vita dei suoi ex colleghi buttando nel calderone anche la Latini. Dopo un vivace scambio di opinioni, tutte rigorosamente condivise sulle Instagram Stories, di recente sembra essere tornato il sereno e Giulia Latini, pubblicando un ultimo scatto, ha deciso di dire la sua una volta per tutte forse per mettere fine a tutte le polemiche. Nella didascalia della sua ultima immagine, infatti, si legge #takeiteasy, un hashtag che ha tutta l’aria di essere una frecciatina riferita a chi, di recente, si è scagliato contro di lei. Se volete visualizzare la sua immagine, potete cliccare qui.

