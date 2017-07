Vincitori Flight 616 / Celeste Rigo e Juri Bavaresco: dalla fine della storia d'amore a Temptation Island 2017

Celeste e Juri, vincitori Flight 616

Sono Celeste Rigo e Juri Bavaresco i vincitori della prima ed ultima edizione di Flight 616, il programma reality condotto da Paola Barale che vede coppie di ragazzi in giro per il mondo e intenti a superare prove che li portano poi alla finale. Una coppia quella da Celeste e Juri che dopo una breve frequentazione è diventata tale anche dal punto di vista amoroso. Celeste, prima di essere in coppia con Juri, era però in squadra con Federico Rossi con il quale stava nascendo un interesse poi sfumato quando il corteggiamento di lui è diventato più intenso e Celeste, invece, ha perso interesse nei suoi riguardi. Questo ha portato la ragazza ad accettare la proprosta di cambiare coppia, scegliendo come suo compagno stavolta Juri. I due hanno così scoperto non soltanto di essere una coppia vincente nel gioco ma anche in amore.

CELESTE RIGO E JURI BAVARESCO: LA VITA DOPO FLIGHT 616

DA FLIGHT 616 A TEMPTATION ISLAND 2017

Tra Celeste e Juri è nata così una storia d'amore che è continuata anche fuori ma solo per qualche mese. La coppia si è infatti detta addio con grande rammarico da parte dei fan dello show condotto da Paola Barale. Ma per Celeste quella a Flight 616 non è stata l'unica avventura televisiva. L modella dai lunghi capelli mori è infatti approdata nella nuova edizione di Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Bellissima, non ha però fatto colpo su nessuno dei sei fidanzati che hano rivolto il loro sguardo su altre ragazze. Per quanto riguarda la sfera privata, Celeste Rigo è nata nel 1992, si divide tra Milano e Bologna, tra il lavoro di modella e l’azienda metalmeccanica di famiglia, ma studia anche fisioterapia. In passato ha preso parte a diversi programmi in qualità di valetta e ad alcuni concorsi di bellezza.

