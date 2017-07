ANDREA MELCHIORRE/ Il tentatore cosa ci riserverà stasera? Quel post inaspettato... (Temptation Island 2017)

Andrea Melchiorre a Temptation Island 2017

ANDREA MELCHIORRE, UN POST INASPETTATO DELLA SUA EX FIDANZATA VALENTINA DALLARI (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 3 LUGLIO 2017)

Andrea Melchiorre fa parte del cast di Temptation Island 2017 in qualità di tentatore. In occasione della presentazione dei single alle fidanzate delle 6 coppie partecipanti alla quarta edizione del docu-reality di Canale 5 di quest'anno, il Melchiorre ha di fatto omesso la sua precedente partecipazione a Uomini e donne in qualità di corteggiatore di Valentina Dallari. Il giovane, che in quell'edizione venne scelto dalla tronista bolognese, salvo poi la loro storia naufragare poco dopo, si è presentato in qualità di fashion blogger. Tutto vero, perché dallo scorso gennaio Andrea Melchiorre ha lanciato la sua linea di accessori chiamata Andrea Melchiorre Jewels x Seven50. Si aspettano grandi cose dall'ex fidanzato di Valentina Dallari ma diciamo che quella di lunedì scorso è stata una falsa partenza. Il Melchiorre infatti ha dovuto fare i conti con il braccialetto assegnatogli dal fidanzato Francesco, braccialetto che non consentirà alla bella Selvaggia di poter approfondire eventualmente l'amicizia con Andrea. In occasione della prima puntata abbiamo visto Andrea stare particolarmente sulle sue, senza contribuire in maniera determinante ad alcun filmato.

E' ancora presto per dare un giudizio completo sulla partecipazione all'interno della quarta edizione di Temptation Island, ma l'esordio - diciamo così - non è stato di quelli da ricordare, che ha lasciato il segno. Per Andrea oltre il danno è arrivata anche la beffa, dal momento che al termine della puntata la sua ex fidanzata, a sua volta ex tronista di Uomini e donne Valentina Dallari, ha postato su Instagram un messaggio indiretto al suo ex compagno, scrivendo: ''Cosa non si fa per pagare le bollette''. Le fan, le stesse che poi hanno avuto parole critiche nei confronti di Andrea Melchiorre per la sua partecipazione al reality e hanno messo numerosi like al post della Dallari.

ANDREA MELCHIORRE, COME SI COMPORTERA' QUESTA SERA? - Anche il video di anticipazioni sulla seconda puntata in programma questa sera non ha riservato particolari sorprese nel merito della partecipazione a Temptation Island di Andrea Melchiorre, che continuerà ad occupare un ruolo di secondo piano nelle dinamiche del programma, facendo così assomigliare la sua partecipazione più ad una semplice gita che ad altro. In ogni caso, considerando la personalità di Andrea Melchiorre, ben chiara a tutti quelli che ricordano il suo percorso a Uomini e donne, quando si prese letteralmente con la forza Valentina, ambita da altri due pericolosi avversari, non è da escludere che il bel ragazzo romano possa uscire alla distanza, magari già dalla terza puntata, che di fatto segnerà uno spartiacque importante della quarta edizione, con alcune coppie che potrebbero dirsi addio fin dalla prossima puntata (vedi Riccardo e Camilla). In attesa di vedere un Melchiorre più protagonista, vi diamo appuntamento questa sera con il docu reality di Canale 5.

