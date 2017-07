ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL/ Coco e RJ vittime di un brutto incidente (puntate americane)

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE

BRUTTO INCIDENTE PER COCO E RJ - Un drammatico avvenimento potrebbe causare nuove tensioni tra le famiglie Spectra e Forrester nelle puntate americane di Beautiful. Ad essere protagonisti di un incidente saranno infatti Coco e RJ, rispettivamente la sorella minore di Sally Spectra (che in Italia conosceremo molto presto) e il figlio di Ridge. I due ragazzi, che si frequentano da qualche tempo e che hanno reso ufficiale la loro relazione, faranno un giro con l'auto di Ridge che per l'occasione verrà guidata da Coco. A causa di un suo errore, probabilmente causato dall'uso di cellulare alla guida, la coppia finirà fuori dalla carreggiata e RJ resterà ferito. Anche se non dovrebbe trattarsi di qualcosa di serio, il rampollo Forrester perderà i sensi rendendo necessario il trasferimento in ospedale.

Gli spoiler in arrivo dagli States non segnalano particolari sviluppi da questa brutta esperienza che, a differenza di quanto accaduto in passato, non dovrebbe portare alla morte di un altro figlio di Ridge. Sembra tuttavia possibile che da questo momento in avanti i rapporti tra i Forreste-Logan e le Spectra possano farsi più tesi: già il trasferimento di Thomas alla Spectra Fashions aveva inasprito la già complicata inimicizia tra le due famiglie e il rischio che RJ avrebbe potuto farsi del male, rappresenterà la ciliegina sulla torta. Sarà proprio Coco a pagarne le conseguenze?

