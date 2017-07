ANTONELLA FIORDELISI/ La tentatrice metterà in crisi il rapporto tra Nicola e Sara? (Temptation Island 2017)

Antonella Fiordelisi a Temptation Island

ANTONELLA FIORDELISI E IL SUO RAPPORTO CON NICOLA (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 3 LUGLIO 2017)

Una nuova edizione del reality show più caliente dell'estate, Temptation Island, è iniziata lunedì scorso. Il programma è pronto ad infiammare gli animi più assetati di gossip e di trash allo stato puro! Lunedì sera abbiamo assistito al delinearsi delle prime simpatie, delle prime conoscenze e dei primi flirt. Tra le tentatrici di quest'anno figura anche un volto noto nel campo dello sport della scherma: parliamo di Antonella Fiordelisi. La ragazza, famosa anche per il gossip di inizio anno che la vede protagonista insieme al calciatore della Juventus Higuain, già nella prima puntata si è mostrata molto interessata al fidanzato Nicola Panico. Anche quest'ultimo è un calciatore di professione, viene da Isernia, e non sembra disdegnare le attenzioni della spadista diciannovenne. Nei video che sono arrivati a Sara il ragazzo non ha speso delle belle parole per la sua fidanzata definendola, con testuali parole, ''una cosa sua'' particolare che non è piaciuto molto ai telespettatori e nemmeno a noi. Inoltre il ragazzo ha anche raccontato alla tentatrice di aver tradito, in passato, la sua fidanzata.

Questa cosa ha fatto infuriare non poco Sara che, ignara di tutto, promette di farla pagare cara a Nicola che, tutto tranquillo, si gode il suo soggiorno presso il villaggio di Temptation Island. Chissà come andrà a finire questo triangolo così intricato. Pensiamo che presto avremo delle risposte ed un'evoluzione della situazione.

ANTONELLA FIORDELISI: CONQUISTERA' NICOLA? - La puntata di questa sera di Temptation Island promette di essere scoppiettante. Per quanto riguarda la coppia molisana si prevedono già litigi, incomprensioni e chi più ne ha più ne metta: la ragazza di Isernia, dopo un'attenta osservazione dei video consegnatole dal conduttore Filippo Bisciglia, non ha nascosto la sua ira. Sara ha promesso di non farla passare liscia al suo fidanzato Nicola e, quasi sicuramente, anche lei prenderà a stuzzicare qualcuno dei tentatori. Pare che vi sia un tentatore che ha mostrato una preferenza per lei: parliamo dell'architetto d'interni Gianfranco Fresegna il quale sembra molto interessante come persona oltre ad essere un bel ragazzo.

Magari, in questo modo, riuscirà ad attirare nuovamente le attenzioni del fidanzato Nicola stabilendo che direzione far prendere alla loro relazione. Per scoprire cosa succederà tra i due giovani molisani, i quali hanno suscitato l'attenzione di molti telespettatori a casa, non ci resta che collegarci questa sera su Canale 5 per la seconda puntata di questa nuova edizione di Temptation Island.

