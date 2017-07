Andrea Damante e Giulia De Lellis matrimonio/ Uomini e donne, svelata la data ufficiale delle nozze!

Uomini e donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis, in arrivo il matrimonio

Matrimonio Andrea Damante e Giulia De Lellis di Uomini e donne! Svelata la data delle nozze e altri particolari...

MATRIMONIO IN ARRIVO PER ANDREA E GIULIA DI UOMINI E DONNE! - Lo avevano già dichiarato in precedenza ma stavolta c'è anche una data: Andrea Damante e Giulia De Lellis si sposano! La conferma arriva in un giorno molto speciale per la coppia e in particolare per Andrea: esce oggi infatti il video del suo terzo singolo, Follow my pamp, che lo vede protagonista proprio assieme alla sua fidanzata. "L'abbiamo girato un po' in Italia e un po' all'estero. - svela Damante in un'intervista a Tgcom24, dove continua - Insieme a me c'è anche Giulia. Una sera stavamo discutendo della canzone e un po' per caso è nato anche il balletto. Abbiamo deciso di farlo insieme ma poi lei segue il suo mondo e io il mio". I due sono tornati da poco da una bellissima quanto chiacchierata vacanza a Mikonos che Andrea definisce come la più bella fatta con Giulia: "E' stata una vacanza incredibile, forse la più bella tra quelle che abbiamo fatto insieme. - e spiega perchè - Molto romantica, siamo stati benissimo. Abbiamo staccato dopo un periodo intenso per tutti e due. Ci siamo innamorati per la terza volta...".

Ma ecco che, parlando della sua Giulia e del loro amore, Damante parla delle nozze e conferma che ci saranno: "Sì non ci sono dubbi su quello ma non subito, sarà a maggio 2019. - e conclude - In questi due anni vogliamo realizzare una solidità a livello lavorativo, personale e di coppia. Lei è giovane e anche io vorrei ancora fare un paio di cose prima di mettere su famiglia". (Clicca qui per vedere il nuovo video di Andrea Damante)

© Riproduzione Riservata.