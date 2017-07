Watermelondress,Instagram

Angurie su Instagram, #watermelondress è la tendenza social dell'estate! - Se lo scorso anno i vip e i comuni mortali erano presi dalla mania di "prendersi a colpi di acqua e ghiaccio" per beneficenza, quest'anno la tendenza dell'estate è quella di vestirsi da anguria. Ebbene sì, su Instagram le foto in posa anguria si moltiplicano ed è proprio diventata una vera e propria mania apparire con un bell'abitino rosso a pois neri ma non di stoffa bensì di anguria vera e propria. Al grido di #watermelondress, gli utenti di Instagram hanno lanciato una nuova modo ma non con una delle tante app che modificano il nostro volto o il nostro fisico, e che lo stesso Rovazzi ha cantanto nella È tutto molto interessante, ma con un semplice effetto ottico che distrae e diverte.

Allora come far parte di questo tormentone? Basta prendere una fetta d'anguria, tagliarla a forma di vestito e indossarlo per la foto da postare sui social. L'importante è mettere il "vestito" tra l'obiettivo e il modello pronto a lasciarsi immortalare per condividere lo scatto senza dimenticare l'hashtag #watermelondress. Il fenomeno nato per i bambini, ha conquistato gli adulti. Sarà solo questa la follia che ricorderemo di quest'estate 2017.

