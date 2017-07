IL SEGRETO / Anticipazioni puntata 3 luglio: Matias coinvolto nei nuovi problemi dei fratelli?

Il Segreto

NUOVO DRAMMA PER MATIAS? IL SEGRETO ANTICIPAZIONI

La sorpresa per i telespettatori de Il Segreto ieri non è stata affatto piacevole. La loro telenovela preferita, infatti, non è andata in onda lasciando spazio ad un doppi episodio di Una Vita. Tale programmazione potrebbe proseguire per tutta la durata dell'estate, anche se gli ascolti saranno decisivi per la scelta di Mediaset. Si ripartirà oggi dalla difficile situazione all'interno della famiglia Castaneda: Emilia sarà molto preoccupata per le intenzioni di Cristobal, pronto a tutto per conquistarla. Ma per raggiungere il suo obiettivo, l'uomo potrebbe ripetere i ricatti e le minacce di un tempo: chi sarà il prossimo a farne le spese? Insieme alle ricerche e alla preoccupazione per le sorti di Mariana, sarà bene tenere in considerazione anche i problemi di Matias: i suoi fratelli potrebbero coinvolgerlo nell'ennesimo loro progetto. Tutto avrà inizio quando gli autisti del furgone portavalori da loro assaltato verranno trovati in fondo ad una paluda: a chi dovrà essere attribuito tale delitto?

Il Segreto tornerà su Canale 5 oggi alle ore 15:30, al termine della puntata di Cherry Season. Sol e Lucas potranno finalmente sorridere grazie all'arresto di Atilano: il padre biologico di Marcos d'ora in avanti non sarà più una minaccia per la loro felicità e il bambino crescerà al fianco di due genitori adottivi che lo amano con tutto il cuore. Eppure per i Santacruz ci sarà anche spazio per le cattive notizie: il giudice ordinerà la confisca di tutti i loro beni per risarcire gli orfani malati a causa della vaccinazione. Donna Francisca ha vinto la sua guerra, ma potrà davvero sorridere considerando il suo stato di salute?

Nicolas si aprirà con Hernando al quale racconterà la sua felicità con Mariana prima del loro viaggio a Murcia. Preciserà di essere molto preoccupato per le sue sorti e di temere che alla moglie possa essere accaduto qualcosa di terribile. Il rapporto tra il fotografo e Dos Casas si farà sempre più intimo: sarà questa la nascita di una bella amicizia? Emilia si renderà conto dei sentimenti che Cristobal prova per lei e non potrà fare a meno di preoccuparsi per le sorti della sua famiglia: per conquistarla, l'Intendente sarà pronto a fare guerra ancora una volta ai Castaneda? I fratelli di Matias si metteranno nuovamente nei guai: gli autisti del camion da loro assaltato, infatti, verranno ritrovati morti in circostanze misteriose.

