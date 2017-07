Belen Rodriguez / News: Andrea Iannone cade ancora, la colpa è della crisi con la fidanzata?

Belen Rodriguez, News

ANDREA IANNONE CADE ANCORA E... - Tira aria di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? La coppia da settimane non si vede insieme e, ad esclusione di una misteriosa dedica del pilota su Instagram, non dà notizie di possibili incontri o di pensieri reciproci. Con la negativa tappa del Sachsenring di ieri, la MotoGp andrà in pausa per qualche settimana e i fan della coppia sono molto curiosi di scoprire se sarà l'occasione per un loro nuovo incontro. Andrea raggiungerà Belen ad Ibiza o trascorrerà le vacanze in separata sede? Ancora per oggi continuerà il suo impegno con i motori anche se si tratterà di una divertente corsa con i kart, come da lui riportato nel suo profilo (clicca qui per leggere la sua dichiarazione). Nel frattempo, non si placano le critiche di coloro che vedono nell'ennesima caduta di Iannone la sua totale mancanza di concentrazione, causata dalla sua relazione con la showgirl argentina: "é chiaro, questo ragazzo manca di concentrazione. Chissá cosa gli passa per la testa quando gareggia...pettegolezzi, feste, mare , barche...Belen che se ne va alle feste da sola....ragazzi...non é colpa sua. Dovrebbe essere solo concentrato sul suo lavoro in questo periodo. Spero per lui che riprenda presto la giusta via" , "Iannone non ci sta capendo più nulla. Pensi più alla Suzuki che a Belen".

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: L'ARGENTINA TRA GLI INVITATI AL COMPLEANNO DI MARCO BORRIELLO - Belen Rodriguez non ha mai nascosto la sua amicizia con Marco Borriello. Ecco perchè, in occasione dei 35 anni del calciatore, l'argentina ha voluto ancora una volta esserci, in barba al gossip. Proprio lo scorso anno, Ibiza fu meta continua di paparazzi alla ricerca di uno scoop dietro l'altro e, mentre si parlava sempre più insistentemente di ritorno di fiamma tra i due, Andrea Iannone si faceva spazio nel cuore della showgirl più amata dagli italiani. Negli ultimi tempi, il nome di Marco Borriello poi, è stato associato ancora una volta a Belen dopo alcuni "like" insistenti del giocatore del Cagliari nei confronti dell'ex fidanzata.

Per il mondo del gossip infatti, il 35enne non avrebbe mai smesso di provare dei sentimenti per la modella ma, fino a prova contraria, ciò che li lega adesso è solo una profonda amicizia che non lascerebbe spazio ad alcuna malizia di sorta. E così, nella splendida cornice di Villa Margherita a Es Cubells, Marco Borriello ha festeggiato non solo con Belen ma anche insieme a Sabrina Ghio, Paolo Cannavaro, Mimmo Gravino gustando paella e visionando fuochi d'artificio. Tra i tanti volti noti presenti però, quello di Belen ha catturato più sguardi di tutti.

La showgirl argentina inizialmente ha fatto di tutto per non disseminare indizi social sulla sua presenza al party di Borriello ma, a smascherarla ci ha pensato Chris Bowl, deejay presente all'evento per animare la serata in musica. Il ragazzo infatti, ha prontamente postato uno scatto insieme a Belen sulle Stories di Instagram. A questo punto, i fan sono letteralmente impazziti e si sono chiesti se l'argentina fosse presente al compleanno dell'ex fidanzato con Andrea Iannone oppure no. La relazione d'amore tra Belen Rodriguez e Marco Borriello è iniziata nel 2004 per poi concludersi nel 2008 e, a quasi dieci anni di distanza, i due sono legati da una profondissima amicizia che non lascia spazio a dubbi e altri gossip... almeno per il momento!

