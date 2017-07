BIG WEDDING/ Su Rai 1 il film con Robert De Niro e Diane Keaton (oggi, 3 luglio 2017)

Big wedding

BIG WEDDING, IL IFLM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - Big Wedding, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 21.30. Una pellicola di genere commedia prodota in America nel 2013, è il remake del film francese Mon Frere se Marie. La regia è di Justin Zackham che ha anche curato il soggetto e la sceneggiatura mentre nel cast sono presenti grandi nomi del cinema come Robert De Niro, Diane Keaton, Ben Barnes, Topher Grace e Katherine Heigl. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

BIG WEDDING, IL IFLM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - In una piccola cittadina americana dello stato del Connecticut, vive un uomo di circa 60 anni di nome Don (Robert De Niro). Don dopo aver lavorato duramente per tutta la vita, ora si gode la propria meritata pensione. Tuttavia la sua vita non può essere sicuramente definita soddisfacente in quanto ad alcuni anni ha rotto ogni rapporto con la moglie Ellie (Diane Keaton). Di fatto si sono possono considerare dei veri e propri separati tant’è che Don in nome di una certa serenità e tranquillità ha deciso di prendere in affitto un piccolo appartamento dove sta vivendo da solo. Nel corso della loro vita matrimoniale ci sono stati diversi motivi di contrasto a partire dalla impossibilità di avere figli il che li ha portati a prendere in considerazione l’adozione. La loro pratica ha avuto buon esito consentendo l’arrivo di Alejandro (Ben Barnes).

Tra l’altro l’attuale situazione tra Don ed Ellie è quanto mai delicata in quanto non hanno ancora messo a conoscenza Alejandro della loro decisione di separarsi e proprio in questo periodo che hanno trovato il coraggio di informarlo c’è una importante novità che li porterà in tutt’altra direzione. In pratica Alejandro ha trovato la donna con cui desidera trascorrere la propria vita e con la quale ha deciso di convolare a nozze. Dunque Don e Ellie dovranno prendere parte alla cerimonia civile e a quella religiosa. I due si trovano costretti a mantenere il segreto non tanto per Alejandro quanto per la madre biologica di quest’ultimo che essendo estremamente religiosa prenderebbe certamente male la cosa rovinando di fatto l’atmosfera di festa che si respira. Dunque Don ed Ellie devono fingere di essere innamorati come un tempo e questo frequentarsi per forza li porterà attraverso un percorso di riscoperta del loro amore, delle tante cose che amavano fare insieme e come tutto sommato tra di loro il feeling sia tutt’altro che svanito. Insomma ci sarà un finale decisamente a sorpresa.

