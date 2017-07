BRUBAKER/ Su La7 il film con Robert Redford e Yaphet Kotto (oggi, 3 luglio 2017)

Brubaker

BRUBAKER, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - Brubaker, il film in onda su La7 oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica e thriller che è stata interpretata da Robert Redford mentre la regia è stata curata da Stuart Rosenberg. Il film è passato alla storia per trattare delle tematiche di impegno civile e costruita attorno al personaggio di Henry Brubaker, interpretato da un Redford all'apice della carriera. Nel cast del film di Rosenberg inoltre figurano anche Yaphet Kotto (nei panni di Richard "Dickie" Coombes), Jane Alexander (Lillian Gray), Murray Hamilton (John Deach) e anche un giovane Morgan Freeman (Walter). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BRUBAKER, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Ambientata in un penitenziario dell'Arkansas all'inizio degli anni Settanta, la pellicola documenta quella che fu una delle più imponenti riforme del sistema carcerario statunitense e che fu ispirata dall'impegno civile del criminologo Henry Brubaker, deciso a combattere non solo le violenze che avevano luogo in prigione ma anche a migliorare le condizioni di vita dei detenuti. Le vicende prendono spunto dalla nomina dello stesso Brubaker a capo di un istituto di pena dove non è prevista la presenza di guardie carcerarie e sono gli stessi detenuti a mantenere l'ordine. Brubaker però architetta un inganno e per alcuni giorni si finge un prigioniero qualunque, sperimentando in incognito sulla sua pelle le condizioni di vita e persino le angherie non solamente fisiche ma anche morali a cui sono sottoposti i suoi compagni di cella.

Una volta completata l'indagine, Brubaker rivela a tutti il suo stratagemma e promette di avviare una rivoluzione dell'intera organizzazione della prigione, mettendo di fronte alle loro responsabilità quei detenuti corrotti che abusavano del proprio ruolo o venivano meno al rapporto fiduciario col personale del carcere. Tuttavia, la sua riforma sarà osteggiata non solamente da alcuni politici ma da tanti cavilli burocratici e solamente Richard "Dickie" Coombes, uno dei pochi detenuti che hanno compreso l'importanza delle sue idee, gli renderà il giusto tributo mentre intanto Brubaker viene licenziato da Lillian Gray dopo aver scoperto una inquietante scia di omicidi...

