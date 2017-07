CAMILLO AGNELLO/ Ci prova con Veronica: le confidenze non tardano ad arrivare (Temptation Island 2017)

Camillo Agnello a temptation island 2017

CAMILLO AGNELLO, IL RAPPORTO CON VERONICA (TEMPTATION ISLAND 2017, PUNTATA 3 LUGLIO 2017)

Il reality più atteso dell'estate, Temptation Island 2017, è arrivato alla sua quarta edizione: la prima puntata, infatti, è andata in onda settimana scorsa. In questa prima puntata sono stati innumerevoli i colpi di scena, le liti, le lacrime insieme alle nuove conoscenze, simpatie e flirt il cui esito sarà chiaro a tutti solo dopo la fine del programma. In questo articolo parleremo di un tentatore in particolare, il quale si è fatto già strada nel programma: facciamo riferimento a Camillo Agnello, l'ex corteggiatore di Anna Munafò alla corte di Maria De Filippi. Il ragazzo si è molto avvicinato ad una delle ragazze fidanzate, ovvero Veronica Bagnoli che sta insieme ad Antonio Lenti da un anno e mezzo. La ragazza ha iniziato a prendere confidenza con luii, che ha delle buone capacità d'ascolto, ed infatti dopo soli pochi giorni è arrivata a raccontare al tentatore alcuni aspetti della sua vita privata sui quali Camillo si è espresso pacatamente, dandole qualche piccolo consiglio. Veronica, in particolare, ha raccontato a Camillo che, durante l'intimità con Antonio, spesso la moglie lo chiama e per lei ciò è un problema in quanto non riesce, in seguito, a continuare il rapporto.

La ragazza ha anche raccontato di quanto si senta trascurata per via dei due figli di Antonio, avuti da due donne differenti, ai quali non attribuisce nessuna colpa naturalmente. Veronica, come ogni donna, vorrebbe sentirsi l'unica per il suo Antonio ma capisce che non potrà essere mai così. La giovane afferma che questa situazione la limita e Camillo le risponde che i limiti esistono proprio per essere superati... pensiero che non è dispiaciuto alla ragazza, trovandosi d'accordo con il tentatore. In poco tempo Camillo è riuscito a creare un bel feeling con Veronica, riuscendo a capire bene di cosa avesse bisogno e facendo leva sui giusti tasti per fare in modo che la giovane si interessi a lui.

CAMILLO AGNELLO, UNA SEMPLICE AMICIZIA CON VERONICA? - Questa prima settimana ha consentito a Camillo e Veronica di iniziare a conoscersi: i presupposti perché, alla fine, si mantenga anche solo un'amicizia ci sono tutti. La ragazza partecipa a Temptation Island per capire, con questa esperienza, se sia possibile continuare la storia con Antonio o se, forse, sarebbe meglio andare ognuno per la sua strada. Naturalmente l'interazione con Camillo, sicuramente, la aiuterà a capire quali siano le sue priorità, i suoi desideri e se veramente è pronta a condividere il proprio fidanzato con una parte fondamentale del suo passato.

Per scoprire come andrà a finire questa sorta di triangolo, a cui per ora non si può dare un vero e proprio nome, non vi resta che guardare la seconda puntata di Temptation Island. Quest'ultima andrà in onda, su Canale 5, stasera a partire dalle 21. Nel frattempo auguriamo a tutti, in anticipo, una buona visione.

