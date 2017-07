CHERI'/ Su Rai 2 il film con Michelle Pfeiffer e Rupert Friend (oggi, 3 luglio 2017)

film seconda serata

CHERI', IL FILM IN ONDA SU RA 2 OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - Chérì, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola del 2009 frutto di una coproduzione francese – tedesca e britannica mentre la regia è di Stephen Fears e nel cast sono presenti grandi nomi come Michelle Pfeiffer, Rupert Friend, Kathy Bates e Felicity Jones. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CHERI', IL FILM IN ONDA SU RA 2 OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Nella Parigi dei primi anni del Novecento vive un’aristocratica cortigiana donna di nome Lea (Michelle Pfeiffer). Nonostante sia una donna prossima ai 45 anni, Lea indubbiamente è molto bella ed affascinante. Una sua grande amica di nome Charlotte dovendo partire per un lungo viaggio con il marito le chiede un importante favore ed ossia quello di prendersi cura di suo figlio quasi 18enne, Fred, conosciuto da tutti con il soprannome di Cheri in quanto uomo che da grande importanza e risalto al proprio aspetto fisico. Lea non grande entusiasmo decide di accontentate l’amica. Una decisione che si rivelerà molto pericolosa in quanto tra Lea e Cheri nasce una profonda attrazione fisica che porterà i due a diventare degli amanti. La loro storia d’amore tenuta segreta tra le lenzuola della casa di Lea va avanti lungamente ed ossia per ben sei anni. Cheri è ormai vicino a compiere i 25 anni di età e la madre Charlotte ha grandi progetti per lui che ovviamente non hanno nulla a che vedere con un amore per una donna molto più grande di lui.

In particolare la mamma, come si soleva usare una volta, è riuscita ad intrecciare contatti con una nobile famiglia parigina ed in particolare a far promettere in sposa una giovane e ricca donna. Lea con grande classe e senso di responsabilità se pur in cuore suo è consapevole di essere follemente innamorata di Cheri, non si mette in mezzo lasciando che i due piccioncini convolino a nozze così come voluto dalle rispettive famiglie.

Accade così che Lea non sopportando il proprio amato tra le braccia di un’altra, parta per un lungo viaggio nel sud della Francia. Questo genera la rabbia di Cheri che lascia la moglie giacchè mosso dalla gelosia di sapere potenzialmente l’amata Lea tra le braccia di un altro. La loro storia d’amore vivrà un nuovo sussulto purtroppo con un finale decisamente drammatico.

© Riproduzione Riservata.