Cherry Season, anticipazioni: Onem riassume Seyma, guai in vista per Oyku? (puntata 3 luglio)

Cherry Season - La stagione del cuore

Cherry Season, ricatto di Mete, ai danni di Ayaz. Anticipazioni 3 Luglio

SEYMA TORNA DA ONEM - Non è un periodo facile quello che Seyma sta attraversando nelle attuali puntate di Cherry Season. La rossa ha dovuto seguire ogni richiesta di Mete per uscire dal carcere e ora sarà costretta a mantenere la promessa fatta. Ciò comporterà anche trovare un nuovo lavoro e, per tenere sotto controllo i movimenti di Oyku, il fratello di Burcu le chiederà di cercare di farsi riassumere da Onem. Grazie all'aiuto delle ritrovate amiche, che hanno deciso di darle una seconda possibilità, Seyma verrà quindi riproposta davanti alla madre di Ayaz, che inizialmente sarà indecisa sul da farsi: in passato la sua ex dipendente ha commesso numerosi errori, creando diversi problemi alla sua casa di moda e ora sarà molto difficile crederle. Le insistenze di Sibel e Oyku le permetteranno di essere riassunta? Non dimentichiamo che Seyma conosce molto bene Mete e in questo complicato momento delle trame potrebbe risultare un aiuto inizialmente imprevisto per Ayaz e Oyku: sarà lei la chiave di svolta in questa difficile fase del loro rapporto?

AYAZ STRANGOLA METE E... - I telespettatori di Cherry Season saranno chiamati oggi a seguire una puntata molto triste nella quale Ayaz non avrà scelta: Mete gli ricorderà infatti che se non chiuderà con Oyku, Onem finirà in carcere per causa sua. Ne conseguirà il nuovo e terribile scontro tra i due ex amici durante il quale Dincer arriverà persino sul punto di strangolare il socio. Mete infatti userà con lui le peggiori parole possibili dicendosi certo che, dopo la fine della sua attuale relazione, Oyku finirà per innamorarsi di nuovo del suo amico d'infanzia. Tra le lacrime e in un impeto d'ira, Ayaz urlerà che mai tutto questo sarà possibile e che lui in nessun modo riuscirà a conquistare Oyku. Eppure, tutto sembrerà confermare la tesi del fratello di Burcu: proprio quanto la giovane stilista sarà convinta che tutto stia andando per il meglio con il fidanzato, preparando per lui una bella sorpresa, Ayaz le farà la peggiore dichiarazione possibile.

La nuova settimana di programmazione di Cherry Season si aprirà proprio all'insegna del ricatto di Mete, ai danni di Ayaz ovvero alla trama più triste di fine giugno. Quest'ultimo sarà costretto a lasciare Oyku se non vorrà che Onem finisca in carcere. Per posticipare il più possibile la sua decisione, l'architetto cercherà di prendere tempo evitando di incontrare l'amata. Il suo comportamento resterà privo di giustificazione per la stilista, che deciderà di organizzare uno scherzo per fare in modo che il fidanzato le spieghi cosa stia accadendo. Proprio per questo, in accordo con i soliti amici Emre e Burcu, Silker e Sibel, convincerà Ayaz a raggiungerla in un luogo ben preciso ovvero la splendida posizione nella quale Oyku avrebbe voluto organizzare il ricevimento delle nozze.

Anche Mete parteciperà a questa sorpresa per ricordare al suo ex socio che non potrà più tergiversare. Sarà proprio nel romantico luogo che Ayaz sarà costretto alla peggiore dichiarazione possibile: rivelerà ad Oyku che la loro storia non potrà più proseguire. Sconvolta per queste parole, che mai avrebbe pensato di ascoltare, Oyku chiederà delle spiegazioni ma non otterrà nessun dettaglio in più. Crederà davvero che il loro amore è giunto al termine? O la vedremo lottare anche in futuro per tornare ad essere la coppia felice e unita di un tempo?

