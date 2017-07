CHICAGO PD 3/ Anticipazioni puntata 3 luglio: un ragazzo e il suo taccuino al centro delle indagini

Chicago P.D.

CHICAGO PD 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 LUGLIO 2017, ITALIA 1

UN RAGAZZO, UN TACCUINO E TANTI GUAI - Chicago PD 3 torna in tv questa sera nel prime time di Italia 1 con tre nuovi episodi da non perdere. A partire dalle 21.15, infatti, tutti gli appassionati del genere crime potranno assistere alle nuove indagini della polizia di Chicago, in lotta perenne con il crimine che affligge le strade della città. Il titolo del primo episodio della serata (il settimo della terza serie) è “Un ragazzino morto, un taccuino e tanti dubbi”, una puntata che vedrà l’intelligence indagare sul caso di un ragazzino misteriosamente scomparso che tutti credono possa essere una minaccia per i suoi compagni di scuola. Ad alimentare i sospetti degli investigatori, in particolare, il ritrovamento del quaderno dell’adolescente, un taccuino pieno di disegni e simboli inquietanti che metteranno in allarme la squadra. Il rinvenimento del corpo senza vita, però, indicherà agli investigatori una nuova pista, che poco dopo aprirà le porte a uno scenario inquietante.

LA SQUADRA INDAGA SULA SCOMPARSA DI UNA MISTERIOSA VALIGETTA - Nel secondo episodio di Chicago Pd 3, dal titolo "L’amore è tutto, Antonio riceverà una soffiata da parte di un suo informatore che lavora nell’NSA in merito a un caso legato al traffico di narcotici. Seguendo questa pista, però, la squadra si ritroverà invece a indagare su un caso di omicidio, che in apparenza darà loro molto filo da torcere. Il team di Voght, infatti, ben presto ritroverà un corpo con una mano mozzata, mentre il furto di una valigetta piena di microchip non farà che complicare la situazione. Subito dopo, andrà in onda l’episodio numero nove della terza stagione, “Non dimenticare che ti voglio bene”, che avrà inizio con il ritrovamento in un fiume del corpo senza vita di una giovane ragazza. Dalle prime indagini, però, la polizia scoprirà che nella vicenda potrebbe essere coinvolta un’organizzazione legata alla malavita, composta da un gruppo di pericolosi malviventi già noti alla squadra di Voight.

