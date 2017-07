COLOMBO: LE NOTE DELL'ASSASSINO/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 3 luglio 2017)

Colombo: le note dell'assassino

COLOMBO: LE NOTE DELL'ASSASSINO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - Colombo: Le note dell'assassino, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 26 giugno 2017 alle ore 17.00. Un episodio di genere giallo della serie tv "Colombo". La pellicola è stata diretta nel 2000 dal regista Patrick McGoohan, ricordato come il protagonista della serie inglese di successo "Il prigioniero". Nei panni del detective Colombo figura naturalmente Peter Falk, la cui faccia è associata al leggendario Colombo della serie anni '70. Pur non vantando origini italiane, Peter Falk si distingue per aver interpretato numerosi personaggi italo-americani. Nel cast figurano anche Richard Riehle, Chad Willett e Billy Connolly, uno dei rappresentanti più significativi della stand-up comedy inglese. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

COLOMBO: LE NOTE DELL'ASSASSINO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Qui la vicenda ruota attorno al tormentato rapporto, sempre più attuale, tra artista e artista ombra. Nella fattispecie, Findley Crawford (Billy Connolly) è un musicista di successo, una sorta di Ennio Morricone di fantasia. Ha composto celebri colonne sonore per film prodotti a Hollywood e in un caso si è anche aggiudicato l'Oscar. Anziché vendere faustianamente l'anima al diavolo, negli ultimi cinque anni si è valso molto più prosaicamente della collaborazione di un ghostwriter, Gabriel McEnery (Chad Willett). È la classica storia del giovane dal talento cristallino, ma non ancora sbocciato, che pur di sbarcare il lunario si accontenta di prestare la sua opera per un artista di successo, in questo caso un compositore di colonne sonore. Il problema è che dopo cinque anni di ghostwriting Gabriel minaccia di rivelare il segreto al produttore e levarsi definitivamente la maschera di musicista ombra. All'artista affermato non resta che ammazzare il suo ghost, in chiave psicoanalitica assimilabile al suo alter ego. Al tenente Colombo è affidato il compito di venire a capo di una vicenda che si rivela sempre più complicata. Incallito fumatore, Colombo veste in modo sciatto e, complice una memoria non propria ferrea, prende continuamente appunti su di un taccuino sgualcito. In fondo, basta questa figura con l'impermeabile a dare lustro a un giallo classico.

© Riproduzione Riservata.