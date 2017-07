Carmen Rimauro/ La tentatrice bacerà Alessio Bruno? Brutto colpo per Valeria (Temptation Island 2017)

Carmen Rimauro a Temptation Island 2017 (Instagram)

Carmen Rimauro, la tentatrice bacerà Alessio Bruno? Brutto colpo in arrivo per la fidanzata Valeria a Temptation Island 2017

CARMEN RIMAURO E IL FLIRT CON ALESSIO... - La situazione per la coppia composta da Valeria Bigella e Alessio Bruno si fa critica già nel secondo appuntamento con questa nuova edizione di Temptation Island. È Carmen Rimauro a minare la stabilità della coppia. La bella tentatrice non è un volto sconosciuto ai fan degli show targati Maria De Filippi: Carmen è stata infatti la corteggiatrice di Manuel Vallicella quando qualche mese fa decise di salire sul trono per poi lasciarlo qualche settimana dopo senza fare alcuna scelta. Proprio Carmen era quella più vicina a Manuel, ma la sua timidezza le aveva impedito di fare quel salto di qualità che le avrebbe garantito la scelta. Quella timidezza non le ha però impedito di intraprendere un altro percorso televisivo e proprio quello come tentatrice a Temptation Island.

Qui Carmen ha subito manifestato una simpatia (reciproca) per Alessio e proprio nella puntata di questa sera tra i due potrebbe accadere qualcosa di veramente inaspettato. Il video promo della puntata in onda questa sera ci mostra infatti che Alessio varcherà la porta della camera della Rimauro, dove non ci sono telecamere, per rimanere qui alcuni minuti. Visto che Alessio ha palesemente dimostrato di avere molti dubbi sulla fidanzata e sul suo sentimento per lei, stasera potrebbe lasciarsi andare con Carmen, baciandola. Sarebbe un colpo di scena di fronte al quale Valeria non potrà rimanere indifferente.

© Riproduzione Riservata.