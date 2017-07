Coppa Cobram / Video, Paolo Villaggio e la celebre corsa del film "Fantozzi contro tutti"

Paolo Villaggio, morto oggi all'età di 84 anni

PAOLO VILLAGGIO, VIDEO DELLA COPPA COBRAM: DAL FILM DI FANTOZZI ALLA REALTÀ

E’ morto oggi, all’età di 84 anni, Paolo Villaggio. Il noto attore era ricoverato da qualche giorno presso una clinica privata in quel di Roma. Tantissimi i film interpretati dal genovese, fra cui ovviamente la storica sagra con protagonista Ugo Fantozzi, serie che di fatto l’ha gettato nell’olimpo del cinema italiano e non solo. Il ragioniere è stato spesso protagonista di molteplici scene a sfondo sportivo nei capitoli dei suoi film, e fra le più memorabili vi è senza dubbio quella riguardante la Coppa Cobram. La storica gara ciclistica si tiene nel film del 1980 “Fantozzi contro tutti”, ed è una corsa indetta all’interno dell’azienda dove lavora Fantozzi, dal nuovo direttore ereditario della megaditta, il visconte Cobram, un vero e proprio fanatico dello sport a due ruote. Questo losco personaggio obbliga tutti i dipendenti a partecipare alla gara, chiamata appunto in suo onore Coppa Cobram.

Una gara davvero memorabile quella con protagonista Fantozzi, in cui molti dipendenti moriranno, ed alcuni cadranno lungo il percorso, come ad esempio la famosa scena della trattoria “Al Curvone”, un ristorante che si trova proprio in prossimità di una curva pericolosa, dove piomberanno, con tanto di scivolata sul tavolo, diversi corridori. Fantozzi è uno dei pochi dipendenti della ditta che resiste alle intemperie, alle cadute e agli ostacoli, e rimasto fra gli ultimi decide di doparsi, bevendo un intruglio sconosciuto da una bottiglietta. Appena ingerito il misterioso liquido, il povero Ugo inizia a pedalare come un forsennato, diventando paonazzo in volto e accelerando fin troppo. Superato l’ultimo avversario rimasto in gara, il povero Fantozzi, però non riesce a frenare, e finisce così dritto nel carro funebre: la scena del film, davvero memorabile, si conclude così. La cosa davvero interessante è che la Coppa Cobram è a tutt’oggi una gara reale; ovviamente si tratta di un evento goliardico ma dal 2014 si svolge in quel di Desenzano del Garda, sull’omonimo lago, e prevede un percorso davvero affascinante dal punto di vista paesaggistico, con ciclisti che si presentano vestiti di tutto punto come il tragico Ugo Fantozzi.Di seguito il video della storica scena

