DESIREE MALDERA/ La tentatrice e il suo rapporto con Francesco: come proseguirà? (Temptation Island 2017)

Desiree Maldera a Temptation Island 2017

- La tentatrice Desiree Maldera è stata una delle protagoniste assolute della prima puntata di Temptation Island. In un primo momento, la sensuale ragazza bionda, è stata scelta da Francesco, fidanzato di Selvaggia, per presentarsi davanti a tutti, quando ancora le coppie non erano state divise, come prevede il format del docu-reality di Canale 5. Nonostante lo charme inconfondibile della giovane, la fidanzata di Francesco non ha voluto assegnarle il famoso braccialetto, con cui avrebbe potuto, se avesse voluto, evitare che i due potessero uscire al di fuori della struttura dove attualmente alloggia Francesco. Un'azione di cui, col senno di poi, Selvaggia potrebbe pentirsene amaramente, soprattutto ora che Francesco ha avvicinato sensibilmente Desiree, anche se, a conti fatti, è stata più quest'ultima ad avvicinare il fidanzato che non il contrario, nonostante l'input iniziale sia arrivato proprio dall'allenatore di fitness.

E' merito di Desiree se Francesco e Selvaggia, dopo la prima puntata di Temptation Island sono la coppia più chiacchierata del momento, anche più di Camilla e Riccardo (ex Uomini e donne), che rischiano seriamente di lasciare il programma, divisi, la prossima settimana. La single Desiree Maltera, nel corso dei primissimi giorni, ha avuto un approccio piuttosto fisico con Francesco, dimostrando di infischiarsene alla grande che a pochi metri di distanza, in un altro villaggio, ci fosse la sua fidanzata Selvaggia, costretta quest'ultima a vedere i primi 'timidi' approcci di Francesco con Desiree.

Al momento dunque possiamo dire che Desiree è la migliore tentatrice presente nel cast di Temptation Island, anche perché poche volte, già dal primo falò, si era assistito ad una escalation di questo tipo. Selvaggia, nel video del primo falò mostratole da Filippo Bisciglia, ha assistito in un primo momento alla primissima serata insieme di Francesco e Desiree, con la tentatrice, sicura di sé, che ha più volte ripetuto il suo desiderio di vedere Francesco una volta terminato il programma (entrambi sono di Roma).

Il ragazzo, anche se non si è sbilanciato né a parole né a fatti, ha fatto comunque intendere di accettare il corteggiamento spregiudicato di Desiree, rispondendo con questa frase: 'Ora sono in una situazione che non mi posso sbilanciare, per quello non ti posso rispondere come vorrei', mostrando metaforicamente il semaforo verde alla single Desiree, che ha manifestato a Francesco subito un sentimento di nostalgia una volta che il reality sarà terminato.

DESIREE MALDERA, GIOCA O FA SUL SERIO CON FRANCESCO? - Tutte attenzioni che potrebbero, di fatto, favorire un ulteriore avvicinamento di Desiree e Francesco nel corso della puntata di questa sera. Da quanto appreso in occasione del video sulle anticipazioni, Desiree confermerà il proprio interesse nei confronti del fidanzato Francesco, continuando ad effettuare un pressing importante sul giovane. Al momento è ancora presto per sapere se Desiree stia realmente facendo sul serio o semplicemente svolgendo il suo compito, quello cioè di tentare Francesco in tutti i modi per mettere alla prova la sua storia d'amore con Selvaggia, con quest'ultima che è già nettamente colpita da quanto accaduto nei primissimi giorni di programma, intravedendo in Desiree un pericolo - tra virgolette - letale per il suo fragile rapporto con il personal trainer Francesco.

