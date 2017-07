ELISABETTA VILLAGGIO / Chi è la figlia di Paolo? L’addio al padre sui social

Elisabetta Villaggio

ELISABETTA VILLAGGIO HA ANNUNCIATO LA MORTE DEL PADRE

Elisabetta Villaggio ha annunciato la morte del padre Paolo sui social. «Ciao papà ora sei di nuovo libero di volare», ha scritto Elisabetta su Facebook dicendo addio ad un padre per il quale si era scagliata contro il mondo del cinema negli ultimi mesi. Elisabetta Villaggio è una dei figli di Paolo Villaggio. Laureata in filosofia all’università di Bologna e Cinema e Televisione a Los Angeles al USC (University of South California) ha lavorato in tv come assistente alla regia, regista, autrice e consulente per programmi Rai, Mediaset, la7. Come il fratello Pierfrancesco che ha deciso di mettere per iscritto la sua vita fatta di eccessi e problemi di droga, anche Elisabetta ha scritto un romanzo «Una vita bizzarra» pubblicato ad ottobre 2013 per il quale ha ricevuto il Premio Anassilaos alla narrativa.

Elisabetta Villaggio, lo scorso marzo, aveva alzato un polverone scagliandosi, all’insaputa del padre che non usava i social, contro il mondo del cinema, reo di essersi dimenticato di un attore che ha contribuito a rendere grande il cinema italiano. “Non starà al meglio, ma mio padre c’è. Nasce tutto dal fatto che l’altro giorno abbiamo visto in tv i David di Donatello — raccontava Elisabetta —, in particolare la premiata Bruni Tedeschi. E ho scorto nei suoi occhi un velo di profonda tristezza, amarezza e nostalgia”. Le parole di Elisabetta avevano alzato un polverone al punto che, in un post successivo, Elisabetta aveva chiarito la sua posizione: “Non volevo scatenare un putiferio. In realtà volevo solo dire che a mio padre manca molto il cinema, la sua grande passione alla quale ha dedicato tutta la vita. Grazie".

© Riproduzione Riservata.