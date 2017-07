EYES WIDE SHUT/ Su Iris il film con Tom Cruise e Nicole Kidman (oggi, 3 luglio 2017)

Eyes Wide Shut

EYES WIDE SHUT, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - Eyes wide shut, il film in onda su Iris oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere drammatica realizzata nel 1999 in Gran Bretagna e Stati Uniti da Jan Harlan, con la regia di Stanley Kubrick su soggetto tratto dal romanzo Doppio sogno scritto da Arthur Schnitzler. Nel cast sono presenti tra gli altri Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Marie Richardson e Todd Field. ;a vediamo la trama del film nel dettaglio.

EYES WIDE SHUT, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Nella città di New York vive un brillante e giovane medico di nome Bill (Tom Cruise) sposato con un avvenente donna di nome Alice (Nicole Kidman). Durante le feste natalizie i due vengono invitate nella villa sontuosa di un ricco imprenditore straniero di nome Victor, dove in effetti riescono a divertirsi oltre modo, probabilmente anche superando i limiti. In particolare la bella Alice si ritrova a danzare con un uomo di origini salve che cerca in ogni modo di portarsela a letto. Lei sta al gioco ma riesce a fermarsi nel momento opportuno.

Lo stesso Bill si ritrova a ballare con bellissime donne che provano in ogni modo a passare la serata con lui a letto. La festa viene fermata nel momento in cui una bellissima ragazza che stava con Victor ha un malore per via di un pericoloso mix di droghe e alcol. Grazie all’intervento tempestivo di Bill, la ragazza si salva.

Tornanti a casa marito e moglie anche per via del consumo di droghe leggere, iniziano a dibattere in maniera anche piuttosto animata su quanto accaduto nel corso della serata dimostrando di essere fortemente gelosi l’una dell’altra. Alice va oltre rimarcando di aver sognato spesso e volentieri di tradire il marito e di abbandonarlo. La cosa colpisce profondamente Bill che prendendo a volo l’occasione offerta dalla richiesta di soccorso da parte di una propria cliente incomincia a vagare tra le strade di New York finendo per incontrare di un suo vecchio amico musicista che gli parla di un party a sfondo erotico nel quale per prendervi parte occorre essere in possesso di una parola segreta e di un costume per nascondere anche il proprio volto. Bill vi prende parte ma ne resterà scioccato per sempre in quanto sconvolto da quanto accaduto con la morte di una ragazza che lo salva. Bill nel giorno successivo inizierà ad investigare su quanto avvenuto.

© Riproduzione Riservata.