FANTOZZI IN PARADISO/ Su Canale Nove il film con Paolo Villaggio (oggi, 3 luglio 2017)

Fantozzi in paradiso

FANTOZZI IN PARADISO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - Fantozzi in Paradiso, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere comica del 1992 che è stata prodotta da Mario e Vittorio Cecchi Gori con la regia di Neri Parenti il quale ha anche dato il proprio apporto per la stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast figurano oltre al principale protagonista Paolo Villaggio anche Gigi Reder, Milena Vukotic, Plinio Fernando e Anna Mazzamauro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FANTOZZI IN PARADISO, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Il ragionier Fantozzi ed il proprio compagno d’avventura il ragionier Filini ormai in pensione, si rendono conto che nel corso della loro vita sono stati sfruttati dalla Mega Ditta per la quale hanno duramente lavorato. Decisi a riprendersi con la forza quanto pensano di essersi meritati organizzano una rapina con i due che provano a portare a termine difficili imprese mettendo delle semplici maschere sul viso ed utilizzando un lanciarazzi per il soccorso in mare ed una pistola da starter al posto delle armi.

La rapina sembra essere andata nel migliore dei modi con i due ragionieri che sono riusciti a mettere le mani su un bel malloppo ma poco dopo vengono raggiunti da una lunghissima limousine ed invitati a salire, si tratta del Duca Conte Barabani. Una volta saliti e redarguiti vengono costretti a consegnare il maltolto. Fantozzi stufo di questo genere di vita e soprattutto accusando uno stato di vergogna si rinchiude nella propria casa decidendo di concentrarsi esclusivamente sul suo sport preferito ed ossia il calcio. Tuttavia una nefasta sera deve fare i conti con una notizia terribile, la figlia Mariangela con il resto della famiglia hanno perso casa per cui vengono a stare da loro.

Per Fantozzi la convivenza è a dir poco terribile fino a che un giorno rientrando a casa assieme alla propria moglie Pina trovano la serratura cambiata con la figlia Mariangela che di fatto li sbatte fuori. Fantozzi e Pina sono quindi costretti a trovare un nuovo alloggio sistemandosi in un box auto fatto passare spudoratamente per abitazione. Tutto sommato la vita riprende bene per i coniugi Fantozzi fino a che non viene pesantemente influenzata da una clamorosa diagnosi medica completamente sbagliata che fa credere al povero Fantozzi di avere solo una settimana di vita. Una settimana in cui succederà di tutto.

