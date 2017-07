FILIPPO BISCIGLIA/ Il conduttore come gestirà le continue tensioni delle coppie? (Temptation Island 2017)

Filippo Bisciglia conduttore temptation Island 2017

FILIPPO BISCIGLIA, IL CONDUTTORE SAPRA' GESTIRE LE COPPIE "AGITATE" - (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 3 LUGLIO 2017)

Anche per questa quarta edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia è stato confermato alla conduzione del docu-reality di Canale 5, una delle tante trasmissioni che rientrano nella Fascino, società che fa capo a Maria De Filippi. Per Bisciglia una conferma importante, dopo le polemiche che erano sorte sulla sua conduzione in occasione della seconda e terza stagione di Temptation Island, con le maggiori critiche che sono arrivate, tra gli altri giornali, dal Fatto Quotidiano, come ha ammesso di recente il giornalista Domenico Naso, nell'articolo è stata commentata la prima puntata andata in onda lo scorso lunedì. Come per tutte le prime puntate del reality dell'estate, Bisciglia ha presentato le 6 coppie che hanno accettato di stare divise per tre settimane, 21 giorni, in un fantastico resort del sud della Sardegna, non lontano da Chia, la cui spiaggia è stata premiata come la più bella di tutta Italia per il 2017. Filippo Bisciglia è poi passato alla presentazione dei single e delle single, che animano la vita dei fidanzati e delle fidanzate nei rispettivi villaggi.

Un altro passaggio chiave dell'inizio di Temptation Island, che ha avuto sempre Bisciglia come protagonista, è stato quello inerente lo 'scambio' dei braccialetti, con le fidanzate e i fidanzati che dovevano assegnare un braccialetto ad una o un particolare single, così da impedire al proprio partner di uscirci insieme al di fuori del villaggio. Nel corso della prima puntata abbiamo visto Filippo Bisciglia essere costretto a richiamare i ragazzi per il primo 'pinnetu', con il video che riguardava - senza farlo apposta - proprio Selvaggia, la fidanzata di Francesco. Con il solito carisma che contraddistingue le sue conduzioni, l'ex concorrente del Grande Fratello ha poi vestito l'abito del primo falò, risultato per alcune coppie già determinante.

A farne le spese, nello specifico, sia la coppia Francesco - Selvaggia che, a sorpresa, la coppia di Uomini e donne Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Pochi, sicuramente non Bisciglia, si sarebbero aspettati che dopo appena tre giorni Riccardo e Camilla potessero mettere in discussione un percorso di 6 mesi.

FILIPPO BISCIGLIA, IL CONDUTTORE COSA CI RISERVERA' PER QUESTA SERA? - Per Filippo Bisciglia si prospetta una seconda puntata all'insegna dell'alta tensione. Stando alle anticipazioni video vedremo il falò confronto richiesto da Riccardo per il comportamento assunto dalla fidanzata Camilla. Verosimilmente, Bisciglia dovrà fronteggiare numerosi 'fronti caldi', come quello bollente riguardante la coppia Francesco - Selvaggia ma non solo. Infatti, anche tra Nicola e Sara le cose sembrano prendere una brutta piega. Nel video di anticipazioni si può ascoltare Sara mentre professa la volontà di lasciare subito il programma, chiedendo il confronto con il fidanzato Nicola. Evidentemente, si darà precedenza a Riccardo e Camilla, ma Filippo Bisciglia avrà comunque il suo bel da fare anche nelle prossime puntate.

© Riproduzione Riservata.