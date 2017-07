FRANCESCA E RUBEN/ La coppia verso il capolinea: le dure parole della ragazza (Temptation Island 2017)

Ruben e Francesca a Temptation Island 2017

FRANCESCA E RUBEN, LE DICHIARAZIONI PESANTI DURANTE IL PRIMO FALO' (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 3 LUGLIO 2017)

Francesca e Ruben sono una coppia della quarta edizione di Temptation Island 2017. Fin dalla prima puntata abbiamo potuto notare quante siano le criticità del loro rapporto. I due stanno insieme da 2 anni ma sembra, almeno dalla parte della fidanzata di lui, che la scintilla vera non sia mai scoccata in realtà. Tutto questo nonostante lui si professi innamorato come il primo giorno, un innamoramento tale da renderlo probabilmente incapace di comprendere quali siano in realtà i sentimenti di Francesca, manifestati chiaramente in una confessione rilasciata pochi secondi dopo essere entrata nel villaggio dei single. Proprio tali dichiarazioni sono state al centro del primo falò per Ruben, che ha dovuto vedere addirittura tre filmati della sua ragazza. Il primo di questi, appunto, ha visto Francesca esprimere le sue considerazioni in merito alla loro storia d'amore.

Parole durissime, quelle pronunciate da Francesca che hanno scatenato anche la dura reazioni dei telespettatori del programma, i quali hanno invitato Ruben a trovare un'altra ragazza e abbandonare la Sardegna al più presto. Francesca ha esordito nel suo monologo dicendo che non vedeva l'ora di staccarsi dal suo fidanzato e che trascorrere 3 settimane lontana da lui non le potrà far altro che aiutarla.

Un altro macigno arrivato sulle spalle di Ruben è la frase 'sono stanca della sua presenza al mio fianco', pronunciata da Francesca nel video-confessione. Ruben, visibilmente scosso dopo quanto visto, ha ammesso che deve capire bene chi ha davanti, affermando di ritenere impossibile continuare ad andare avanti in questo modo, in considerazione delle pesantissime parole pronunciate dalla fidanzata, che forse mai prima di oggi aveva avuto il coraggio di dirle in faccia a Ruben, come tra l'altro ammesso dalla stessa Francesca, la quale ha pronunciato le seguenti parole: 'Non so ancora cosa voglio'. Ruben è rimasto poi senza parole di fronte ad altri due video che ritraevano la sua ragazza in dolce compagnia con il single Daniele, nei confronti del quale Francesca ha riservato soltanto bellissime parole.

COME REAGIRA' RUBEN? - Un rapporto, dunque, che appare ormai tragicamente compromesso quello tra Ruben e Francesca. Un'ulteriore conferma dell'evidente distacco della coppia è il video che ha trasmesso le anticipazioni della puntata di questa sera, nel quale si vede Francesca stringere ancora di più l'amicizia con i tentatori del villaggio, aumentando profondamente le insicurezze di Ruben, che stenta a trovare una reazione decisa, pronta, per rispondere a quanto sta compiendo la sua fidanzata nell'altro villaggio. Non necessariamente Francesca uscirà con Daniele, il corteggiatore che abbiamo visto più vicino a lei durante la prima puntata. In ogni caso, con il suo comportamento Francesca non farà altro che scatenare ulteriormente il malcontento contro di lei da parte degli utenti sui social e dei telespettatori della trasmissione. Tutto questo in attesa di una decisione da parte di Ruben, che potrebbe anche optare per passare al contrattacco, sebbene il suo carattere forse non contempli tale possibilità. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire come finirà tra loro.

