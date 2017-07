GIANFRANCO FRESEGNA/ Punta gli occhi su Sara: come evolverà il loro rapporto? (Temptation Island 2017)

Gianfranco Fresegna a Temptation Island 2017

GIANFRANCO FRESEGNA, LA COLLANA DI FIORI PER SARA (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 3 LUGLIO 2017)

La prima puntata di Temptation Island 2017, andata in onda su Canale 5 lunedì 26 giugno 2017, ha già rivelato molto in tema di simpatie, conoscenze, gelosie e possibili nuovi flirt. Tante sono le coppie che sin dalla separazione non hanno fatto altro che discutere ed, immancabilmente, sentire la mancanza dell'amato già a pochi minuti dal distacco. Durante questa prima puntata a farsi notare, tra i dodici tentatori partecipanti al programma, è stato Gianfranco Fresegna. Il ragazzo viene da Napoli, ha ventinove anni e lavora come architetto d'interni. Durante la presentazione di fronte alle coppie di fidanzati si è presentato come una persona ambiziosa, determinata, testarda e molto incline al confronto con gli altri. Nella puntata scorsa il bel partenopeo, nel momento di mostrare la sua preferenza per una delle fidanzate, ha consegnato la sua collana di fiori alla bella Sara Affi Fella.

Il bel Gianfranco non è passato inosservato tra le ragazze impegnate, tanto che uno dei fidanzati è corso ai ripari: Ruben ha fatto in modo che la sua ragazza Francesca ed il tentatore Gianfranco non escano insieme. Il ragazzo, inoltre, ha consegnato a Gianfranco il cosiddetto braccialetto della discordia, impedendo ai due di vedersi del tutto. Chissà cosa combinerà il bel Gianfranco? Possiamo dire che ha tutte le carte in regola sia per far capitolare le ragazze, sia per farsi notare ed ambire a qualche altro tipo di ruolo sul piccolo schermo.

GIANFRANCO FRESEGNA, SI AVVICINERA' SEMPRE DI PIU' A SARA? - Il bel Gianfranco, come già detto in precedenza, sicuramente si farà notare per bene durante questa quarta edizione del reality show più seguito della stagione più rovente che esista. Abbiamo scoperto che Ruben, il ragazzo di Francesca, ha ipotizzato che il bel partenopeo possa rientrare tra i canoni della ragazza e, per tale motivo, gli ha consegnato il braccialetto. Francesca, in effetti, ci era sembrata abbastanza attenta alla presentazione del giovane ventinovenne ma, data la scelta di Ruben, se vi sarà un seguito tra di loro lo scopriremo solo alla fine del programma. Molto interessante, invece, la vicenda Gianfranco-Sara: il ragazzo ha dato a lei la sua preferenza anche se durante il primo periodo Sara si è mostrata, nel pieno rispetto del fidanzato Nicola, molto restia ad approcciarsi in un certo modo ai tentatori.

Lui non ha fatto lo stesso tanto che, durante il primo falò, Sara ha avuto modo di vedere alcuni video relativi al suo ragazzo in cui quest'ultimo non si è comportato proprio bene. Chi lo sa che, alla luce di questi eventi, la giovane nata ad Isernia non possa avvicinarsi a Gianfranco con lo scopo di approfondire la conoscenza e vedere come va. Per scoprire come andranno le cose al tentatore partenopeo non ci resta che collegarci questa sera, su Canale 5 per guardare la seconda puntata della quarta edizione di Temptation Island. Vi auguriamo buona visione!

