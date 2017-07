I CAVALIERI DEL NORD OVEST/ Su Rai Movie il film con John Wayne (oggi, 3 luglio 2017)

I cavalieri del nord ovest

I CAVALIER DEL NORD OVEST, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - I cavalieri del Nord Ovest, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere avventura e western con il titolo in lingua originale She Wore a Yellow Ribbon, è stata realizzata nel 1949 negli Stati Uniti d’America dalla Argosy Pictures per la regia di John Ford, mentre nel cast figurano veri miti del genere western come John Wayne, Joanne Dru, John Agar, Victor McLaglen e Ben Johnson. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

I CAVALIER DEL NORD OVEST, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Siamo nel selvaggio west nel corso dell’anno 1872. È un momento piuttosto importante per la storia americana con l’esercito a stelle e strisce che sta cercando di avere la meglio nei confronti degli indiani che hanno unito le proprie forze mettendo in essere un poderoso esercito che ha battuto il generale Custer in una drammatica battaglia. All’indomani della sconfitta, c’è grande scoramento tra le truppe statunitensi che non demordono e soprattutto in attesa di tempi migliori, sono chiamate a resistere in tutti gli avamposti. Nell’estro Nord Ovest del Paese è presente un forte guidato dal capitano Nathan (John Wayne) il quale sta per terminare la propria attività ai servizi del Governo degli Stati Uniti in quanto entro una settimana potrà andare in congedo e quindi godersi gli ultimi anni della propria vita.

In realtà un suo vecchio amico gli chiede un ultimo importante sforzo ed ossia quello di mantenere intatto il forte e soprattutto di accompagnare la moglie e la figlia presso una stazione dove avrebbero presero una diligenza per andare in una zona tranquilla. Sprezzante del pericolo Nathan decide di accettare la missione ed in prima persona con alcuni dei suoi migliori uomini si mette in viaggio per raggiungere quanto prima la stazione. Il viaggio ovviamente si dimostrerà zeppo di pericoli che avranno come effetto quello di rallentare la loro avanzata. Un ritardo che risulterà decisivo in quanto nel frattempo le truppe indiane hanno dato l’assalto alla stazione uccidendo e distruggendo tutto.

A questo punto fallita la missione a Nathan non resta che ritornare al forte assieme alla due donne. Una volta rientrato e mancando poco meno di 24 ore dalla data del suo addio alle armi, viene invitato a mettersi in salvo raggiungendo la propria famiglia nello stato della California. In realtà Nathan conscio di come gli indiani stiano per mettere in essere un pesante assalto al forte non vuole abbandonare i propri uomini e li guiderà ad un’ultima missione che non permetterà agli stessi indiani di effettuare l’attacco.

