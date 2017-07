I LUNGHI GIORNI DELLA VENDETTA/ Su Rai Movie il film con Giuliano Gemma (oggi, 3 luglio 2017)

I lunghi giorni della vendetta

I lunghi giorni della vendetta, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere western italiana del 1967 prodotta dalla Prod Cinem Mingyar e dalla Produzioni Cinematografiche mediterranee per la regia di Florestano Vancini, mentre nel cast sono presenti Giuliano Gemma, Francisco Rabal, Gabriella Giorgelli e Franco Cobianchi. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

Nello sconfinato e selvaggio West, una grande ingiustizia è stata messa in essere ai danni di un giovane ma valente pistolero di nome Ted (Giuliano Gemma). Infatti, non solo l'uomo ha visto uccidere il suo amato padre ma è stato anche condannato in maniera sommaria ad una lunga detenzione in carcere per un crimine che lui ovviamente non ha commesso. I giorni e le notti trascorse dietro le sbarre inquietano oltre modo l'uomo che naturalmente brama dalla voglia di uscire e scoprire dunque chi ha ordito tutto questo.

Un compito non semplice anche perché Ted è praticamente certo che il sistema giudiziario sia stato corrotto da qualcuno. In ragione di questa convinzione matura la decisione di voler evadere ed assieme al proprio compagno di cella riescono a sfruttare al meglio una leggerezza da parte del loro carceriere ritornando quindi in libertà. Ted con sulle proprie tracce i tutori della legge ha in mente un solo obiettivo ed ossia ritornare nella sua cittadina natale Kartwon e scoprire ogni cosa.

Intanto, nella cittadina il potente proprietario terriero Cob (Conrado San Martin) sembra oltre modo preoccupato dalla notizia dell’evasione di Ted. Un sentimento condiviso con lo sceriffo del luogo, Douglas (Franciso Rabal) che in quel tempo è stato corrotto. Inquieta è anche Dolly (Nieves Navarro) l’ex donna di Ted nel frattempo costretta a sposare l’odiato Cob. In pratica quest’ultimo aveva dato il proprio appoggio ai rivoluzionari messicani in cambio di una ingente somma di denaro e nello specifico ha dovuto mettere le mano sulla stazione ferroviaria gestita dal padre di Ted che evidentemente è stato fatto fuori per questo motivo. Ted tornato in paese sotto mentite spoglie ed aiutato da un vagabondo e dalla propria nipotina cerca di mettere in atto la propria tremenda vendetta ma sta per avere la peggio in quanto catturato dalle forze dell’ordine e quindi condannato alla forca per via della sua evasione. A salvarlo sarà proprio la sua amata Dolly.

