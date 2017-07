ANTICIPAZIONI IL SEGRETO/ Puntate spagnole: Julieta e la sua famiglia sul lastrico per colpa di Francisca?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE

JULIETA RESTA SUL LASTRICO? - Nelle puntate spagnole de Il Segreto Julieta e Saul faranno presto il loro primo incontro, rendendosi conto di essersi rimasti vittima di un vero colpo di fulmine. Ma a conferma del loro ruolo di nuovi Pepa e Tristan arriverà presto il parere contrario di Donna Francisca in questa relazione. La dark lady, infatti, vedrà nella nuova arrivata un'incredibile somiglianza con Pepa, sia dal punto di vista fisico che nella sua eccessiva sfrontatezza (sarà soprattutto l'orgoglio a farle ricordare la sua storica rivale). Per questo Emilia metterà fin da subito in guardia la sua nuova amica, dicendole di non fidarsi di quella terribile donna che causa sofferenze a tutti coloro che si oppongono ai suoi ordini. Tale complicato rapporto potrebbe avere presto delle conseguenze non solo nell'amore per Saul. Julieta, la nonna Consuelo e la figlia Ana infatti si troveranno per puro caso ad abitare proprio in una delle case di proprietà della Montenegro: cosa accadrà quando la donna scoprirà l'identità delle sue ospiti? Finirà per lasciarle senza un tetto?

COSA NASCONDE IL PASSATO DEI FRATELLI ORTEGA? - Le puntate spagnole de Il Segreto di questa settimana confermeranno l'affetto che Donna Francisca ha cominciato a provare per i due fratelli Ortega, gli eroi che le hanno salvato la vita. Sarà soprattutto Saul ad entrare nel suo cuore a causa della sua somiglianza per Tristan, sia dal punto di vista fisico che nel comportamento. La ricca signora, infatti, chiederà a Fe di consegnare al ragazzo gli stivali un tempo appartenuti a Tristan e successivamente gli proporrà di aiutarla nella gestione delle sue terre.

Ma per Saul arriverà anche il giorno di incontrare il vero amore: in occasione di un concorso organizzato in piazza, il ragazzo conoscerà per la prima volta Julieta, l'altra nuova eroina di Puente Viejo che solo qualche giorno prima ha salvato la vita a Juliana. Saul e Julieta trascorreranno la giornata insieme e quella stessa sera, lui confesserà i suoi sentimenti a Prudencio. Al fratello rivelerà di essersi innamorato anche se tale dichiarazione rappresenterà per lui un terribile campanello d'allarme. Gli chiederà di essere cauto in questa possibile nuova relazione e di ricordare il suo passato. Tali parole confermeranno, come sempre accade per le new entries della serie spagnola, che anche Saul e Prudecio sono legati a qualcosa di problematico precedente al loro ingresso a Puente Viejo. Una tragica storia d'amore gli aveva forse sconvolto la vita?

