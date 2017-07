Is Morus Relais/ La descrizione di un paradiso: i comuni omonimi (Temptation Island, 3 luglio 2017)

Temptation Island

IS MORUS RELAIS, LA LOCATION DEL REALITY DI CANALE 5: I COMUNI OMONIMI (TEMPTATION ISLAND, 3 LUGLIO 2017) – Is Morus Relais è la location di Temptation Island con sicuramente tante cose da vedere in un resort che è un angolo di paradiso. Questo splendido posto si trova a Santa Margherita di Pula in provicina di Cagliari, ma sono tantissime le Santa Margherita che troviamo nel nostro paese. Tra le tante c'è anche Santa Margherita Ligure che si trova in provicina di Genova tra Portofino e Rapallo con tantissimi splendidi scenari di mare. Splendida è anche Santa Margherita di Atri che si trova invece in provicina di Teramo. Non va dimenticata Snata Margherita di Sarzano che è una frazione di Rovigo molto caratteristica. Tra i posti splendidi da guardare attenzione anche al Porto di Santa Margherita che è una frazione di Caorle noto per lo splendido scenario sul mare Adriatico. (agg. di Matteo Fantozzi)

IS MORUS RELAIS, LA LOCATION DEL REALITY DI CANALE 5: LA DESCRIZIONE DI UN PARADISO (TEMPTATION ISLAND, 3 LUGLIO 2017) – Un luogo magico, quasi incantato, immerso in paesaggi bellissimi tra spiagge con acque cristalline: questo è l'Is Morus relais, la location che ospita le riprese di Temptation Island. "Un luogo irripetibile che unisce i doni di un’oasi mediterranea con una concezione unica di ospitalità. Si dorme nelle camere e nelle suite dell’Hotel, oppure nelle ville indipendenti o nei cottage. Si mangia nei due ristoranti incastonati nella natura. - si legge sul sito ufficiale del relais, la cui sola descrizione è un invito in paradiso - Si vive a tu per tu con il mare, tra allori, mirti, ginepri, eucaliptus e olivastri. 7 ettari di paradiso con una spiaggia privata, per farvi respirare un’intimità senza confini, con la complicità di un servizio discreto ed esclusivo. Per unire relax e svago, il piacere di prendersi cura di sé e dei propri cari, itinerari e attività, eventi e occasioni speciali, in armonia con la natura e con se stessi. Per offrirvi, in ogni momento, una scelta di valore e di valori".

IS MORUS RELAIS, LA LOCATION DEL REALITY DI CANALE 5: IL RESORT DI NUOVO LIBERO (TEMPTATION ISLAND, 3 LUGLIO 2017) – La location di Temptation Island 2017 continua ad appassionare il pubblico. Esattamente come per gli anni precedenti (tranne che per la prima edizione a Gaeta nel Lazio), gli amici dell'isola delle tentazioni sono arrivati in Sardegna e, la curiosità di conoscere meglio il posto, aumenta puntata dopo puntata: dove sono i ragazzi in preda alla passione? Se vi siete chiesti dove alloggiano i fidanzati e le fidanzate insieme al foltissimo gruppo di tentatori e tentatrici, siete proprio nel posto giusto. Stasera, a partire dalle 21.10 circa, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia e, la spiaggia dorata e il mare cristallino della location hanno creato più di una curiosità. Il villaggio che ospita il cast del programma è suddiviso in due resort distinti e separati per permettere alle coppie di non vedersi nell'arco dei 21 giorni di lontananza. Le camere usate per la notte, sono le stesse che il resort usa durante la stagione per affittarle alle persone comuni che alloggiano in vacanza. Il resort Is Morus Relais in Sardegna però, oltre alle camere dispone anche di bungalow e suite, presenti proprio dove alloggiano i ragazzi o meglio, dove alloggiavano, visto che, dallo scorso 29 giugno le riprese sono terminate. A questo punto, il resort è tornato pienamente disponibile per la gente comune. Se volete avere delle indicazioni più precise, il luogo esatto è: Santa Margherita di Pula, una splendida località della provincia di Cagliari. State già correndo a prenotare? (Aggiornamento di Valentina Gambino)

IS MORUS RELAIS, LA LOCATION SEDE DEL REALITY DI CANALE 5: LA MAGIA DE “LA NOTTE DEI POETI” (TEMPTATION ISLAND, 3 LUGLIO 2017) – La splendida struttura dell’Is Morus Relais è lo scenario nel quale si stanno sviluppando le appassionanti vicende del reality di Canale 5, Temptation Island 2017, la cui seconda puntata va in onda questa sera per la conduzione di Filippo Bisciglia. Una struttura che si trova nel territorio del comune di Pula in provincia di Cagliari. Una terra particolarmente attraente agli occhi di visitatori e turisti anche in ragione delle tantissime iniziative che in questo periodo vengono proposte. Tra le più attese c’è senza dubbio quella de La notte dei poeti. Una manifestazione culturale che è stata presentata in questi giorni della neo sindaca Carla Medau e che avrà luogo dal 15 al 30 luglio dislocandosi tra il Teatro Romano di Nora e il centro storico di Pula. Il primo appuntamento della rassegna, in particolare, è atteso per il 15 luglio con lo spettacolo teatrale ‘L’affare Vivaldi’ che vede tra i propri protagonisti l’attore Luigi Lo Cascio, Isabella Ferrari, Alessio e Franca Masu.

IS MORUS RELAIS, LA LOCATION SEDE DEL REALITY DI CANALE 5: LA TRADIZIONE DELLA MADONNA DEL MARE (TEMPTATION ISLAND, 3 LUGLIO 2017) – In questi giorni a Pula, a Santa Margherita di Pula (contrada in cui si trova l’Is Morus Relais) e in tutte le altre zone periferiche ci sono numerosi eventi e spettacoli in programma. Al centro dell’attenzione c’è anche e soprattutto la musica con il Nora Jazz Festival. Una rassegna internazionale di questo genere musicale che vedrà salire sul palco alcuni celebri musicisti italiani e stranieri. Altro evento piuttosto caratteristico nonché unico nel suo genere è quello relativo alla Festa della Madonna del Mare. In pratica nei fondali del bellissimo mare cristallino di Pula, è stata collocata la statua della Madonna del Mare ed ogni anno si tengono manifestazioni religiose e culturali per festeggiare la ricorrenza. Insomma un’offerta turistica piuttosto importante resa ancora più appetibile, è proprio il caso di dire, grazie alla possibilità di degustare tantissimi prodotti e primizie enogastronomiche del territorio.

