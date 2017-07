Le Cronache di Shannara/ Anticipazioni puntata 3 luglio: una nuova minaccia per Amberle e Wil

Le Cronache di Shannara

LE CRONACHE DI SHANNARA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 LUGLIO, TV8

UN NUOVA MINACCIA - Anche oggi, lunedì 3 luglio, Tv 8 si veste di fantasy proiettando tutti i telespettatori nel magico mondo de “Le Cronache di Shannara”, la serie tv che negli States ha avuto un successo così grande da convincere la Sonar Entertainment a mettere subito in cantiere una nuova stagione. La saga, tratta dai romanzi di Terry Brooks, narra le straordinarie avventure fantasy della principessa elfa Amberle Elessedil, del giovane mezz’elfo Wil Ohmsford e della nomade Eretria, intenti a realizzare un viaggio pur di salvare le Quattro Terre da un’oscura minaccia. Gli episodi in onda questa sera, in particolare, saranno due: nel primo, dal titolo “La Furia”, Allanon verrà messo fuori combattimento da un demone, il tutto mentre Amberle e Wil Ohmsford saranno rapiti da Eretria. Per i due, però la minaccia è solo agli inizi, visto che presto dovranno vedersela con una furia sanguinaria determinata a uccidere tutti.

AMBERLE IN PERICOLO - Le atmosfere fantasy del magico mondo delle Quattro Terre, questa sera torneranno su TV8 per il consueto appuntamento del lunedì sera con “Le Cronache di Shannara”. Nella seconda parte del prime time, in particolare, andrà in onda il quarto episodio della prima stagione, che seguirà la prima puntata della serata e prenderà il via a partire dalle 22.15. In questa quarta avventura delle Cronache di Shannara, dal titolo Il Camaleonte” (titolo originale Changeling), vedremo la principessa Amberle intenta a salvare il suo popolo dalla minaccia di Dagda Mor. Portare a termine questa missione, però, si rivelerà tutt’altro che semplice, visto che la protagonista dovrà supere una prova molto complicata all’interno dell’Eretria. Riuscirà Amberle a dimostrare a tutti il suo valore o dovrà soccombere? Per scoprire come andrà a finire, non resta che attendere l’appuntamento di questa sera, che andrà in onda a partire dalle 21.15 su TV 8.

