MISSION IMPOSSIBLE/ Su Iris il film con Tom Cruise e Jon Voigt (oggi, 3 luglio 2017)

Mission impossible

MISSION: IMPOSSIBLE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - Mission: Impossible, il film in onda su Iris oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere azione e spionaggio realizzata in America nel 1996 capofila di una brillante saga cinematografica che ha visto in questo primo capitolo la sapiente regia di Brian De Palma. Prodotta dallo stesso Tom Cruise che ne è il principale protagonista, nel cast oltre al già citato principale protagonista sono presenti Jon Voigt, Emmauele Beart, Henry Czerny e Jean Reno. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MISSION: IMPOSSIBLE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Un uomo di nome Ethan (Tom Cruise) fa parte di una forza speciale della CIA nota con l’acronimo di IMF ed ossia una sorta di squadra speciale a cui vengono affidate tutte le missione più disperate e pericolose, spesso ritenute al limite della forze dell’uomo. Ethan viene chiamato in causa per una nuova missione che ha come location di azione la città di Praga in Repubblica Ceca. Assieme ad altri componenti della squadra deve mettersi sulle tracce di un potente criminale di nome Max interessato a mettere le mani sulla lista degli agenti che operano sotto copertura in Europa per poi rivenderli a chiunque sia in grado di soddisfare le proprie esose richieste economiche.

Preso visione di tutti i dati e le informazioni della missione, Ethan si mette in viaggio assieme agli altri componenti della propria squadra alla volta di Praga per un incontro stabilito all’interno di un bar della città con Max allo scopo di prenderlo alla sprovvista. Tuttavia le cose non vanno come avevano progettato ed in particolare c’è l’intrusione di altri uomini con relativo innesco di una bomba che fa saltare ogni cosa per aria. Unico a salvarsi, facendo affidamento sulle proprie eccezionali qualità è proprio Ethan che quindi raggiunge il proprio capo in un altro bar della città.

Qui per lui c’è per lui una vera e propria doccia gelata in quanto non solo scopre che la missione era una sorta di copertura nonché messa in scena finalizzata a scovare una spia che era presente nella IMF e che puntualmente dava tutte le info necessarie ai propri nemici. Essendo stato l’unico a salvarsi ed inoltre siccome sul proprio conto corrente sono stati accreditati molto soldi nelle ultime ore Ethan finisce per essere l’indiziato numero. Conscio di essere vittima di un tranello e di qualcuno che lo sta incastrando, Ethan decide di scappare facendo esplodere una piccola bomba che gli permette di creare un diversivo. A questo punto per lui c’è da capire quello che è successo, trovare il responsabile e quindi dimostrare la propria innocenza.

© Riproduzione Riservata.