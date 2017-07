Mario Serpa, Uomini e donne

Mario Serpa Vs Stefano Gabbana, Video e commenti acidi: #WelComeToRidicolandia - Risposte acide da parte del corteggiatore che non manda giù le continue intromissioni di Stefano Gabbana nella sua vicenda mediatica con Claudio Sona. Mentre Juan Fran Sierra è ormai finito in meditazione lontano dall'Italia senza poter svelare i dettagli della sua storia con il tronista proprio mentre lui era a Uomini e donne pronto a farsi travolgere dall'amore di Mario Serpa, Stefano Gabbana è rimasto in Italia a "combattere" per la verità. La nuova miccia è stata accesa da un video pubblicato sui social dove Deianira Terribile racconta la scalata dei due personaggi di Uomini e donne e la parabola di Mario Serpa che da "quando "ti spinzettavi le sopracciglia come Anna Tatangelo e massaggiavi i piedi al uallarone di Lele Mora. Volevate andare all’Isola dei Famosi, quando avete visto che non vi hanno chiamato manco ‘ngop all’autostrada avete sciolto la coppia".

Sono proprio queste le parole che hanno fatto sorridere Stefano Gabbana che ha voluto sottolineare il fatto che si tratta della pura verità e che il quadro fatto dalla blogger è reale, è davvero quello che è successo in questi mesi. Insomma un altro attacco a Claudio Sona e Mario Serpa al grido di "Tutta verità messa in comicità". Anche Mario Serpa ha avuto modo di vedere il video e leggere i commenti dello stilista e non si è lasciato sfuggire un commento "#WelcomeToRidicolandia", era davvero dedicato a Stefano Gabbana o solo a Deianira Terribile? La questione continua a diventare sempre più intricata ma prossimamente potremo ancora vederne delle belle. Chi sarà il prossimo a lanciare la pietra?

© Riproduzione Riservata.