NON UCCIDERE 2/ Anticipazioni sesta puntata 3 luglio 2017: Valeria rivela a Giacomo chi è suo padre

Non uccidere 2

NON UCCIDERE 2, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 3 LUGLIO

LE ASPETTATIVE DEI FAN - L'aspettativa dei fan di Non uccidere 2 è molto alta per i due episodi finali di questa sera. Il promo ufficiale già in onda su Rai 2 conferma infatti che andrà in onda "l'ultimo passo verso la verità", lasciando chiaramente intendere che molti interrogativi rimasti in sospeso potrebbero finalmente essere svelati. Sebbene gli ascolti non siano stati molto alti, tanto che si vocifera che la terza stagione (che è già stata girata) potrebbe non andare in onda, sono in molti a dirsi soddisfatti per l'ennesima fiction di qualità della Rai giunta troppo in fretta alla sua conclusione. E tra di essi non manca chi si dice certo che questa seconda stagione non arriverà alla svolta, rimandando tutto alla terza già in programma: " Era l'unico programma decente in TV un peccato che la serie sia già finita" , "Miriam davvero spettacolosa !!!" , "Ho visto tutte le puntate ma la verità loro non la scoprono dobbiamo aspettare la 3 serie..... "

UNDICESIMO EPISODIO - Ultimo appuntamento questa sera su Rai Due con “Non uccidere 2”, la fiction che vede protagonista la bellissima Miriam Leone. L’appuntamento è per oggi, lunedì 3 luglio 2017, alle 21.15 con gli ultimi due episodi di questa stagione. Nell’undicesimo episodio vedremo Elena, una giovane madre, chiedere disperatamente aiuto sul ciglio della strada. A soccorrerla sarà un camionista mentre Sofia, un altra ragazza che si trova poco distante, scappa dopo aver cercato di aiutare Fabiana, agonizzante. Elena e Fabiana fanno parte di una setta chiamata “Le figlie di Maat”, una comune fondata da Roberto e Gabriella. Valeria indagherà sul caso ed Elena, in quanto minorenne, sarà costretta a tornare a vivere con la madre Anna, donna in carriera che non è mai stata un genitore presente. Sofia è invece una ragazza presentatasi alla comune manifestando la sua volontà di entrare a far parte della setta: il vero scopo della giovane era invece far fuggire l’amica Licia e cominciare una nuova vita con lei. Valeria scoprirà il terribile segreto che si nasconde dietro a tutto questo. Intanto Sofia, riuscitasi a infiltrare tra le figlie di Maat, dovrà convincere l’amica a seguirla nel suo piano. Le indagini della Ferro la porteranno a far luce sui rapporti illeciti e morbosi che legano le Figlie di Maat a Roberto e Gabriella. Nel frattempo Valeria affronterà Lombardi, chiedendo spiegazioni in merito al cavo per le intercettazioni trovato in macchina di Viola. Andrea riuscirà a farla ragionare la convincerà a non sporgere denuncia. Andrea userà inoltre il suo forte ascendente su Valeria per costringere Lombardi a un accordo che risolva il caso Menduni. Intanto Valeria rivelerà a Giacomo chi è il suo vero padre.

DODICESIMO EPISODIO - Il dodicesimo e ultimo episodio di "Non uccidere 2" vedrà Flavio, primo ballerino di una prestigiosa compagnia di danza, morire durante le prove dello spettacolo Giselle. Il decesso è dovuto a un avvelenamento e sembrerebbe che la prima ballerina, Lavinia Mazza, sia scampata casualmente allo stesso destino. Le indagini della polizia si focalizzeranno sulle minacce ricevute nei mesi precedenti da Lavinia. Il suo anonimo stalker è Dario, il marito della donna, che voleva a tutti i costi che lei smettesse di ballare a causa dei suoi gravi problemi di salute. Una situazione davvero complicata per Vera Cattaneo, ex ballerina e direttrice della compagnia, che ovrà trovare un degno sostituto per Flavio. Olga, ex ballerina che conosce Lavinia da anni, pensa che sia finalmente arrivata l’occasione per suo figlio Yuri ma Vera, spinta da una vecchia rivalità, decide che il giovane non è ancora pronto per prendere il posto di Flavio. Nel frattempo Valeria e Giacomo si confronteranno sulla rivelazione avvenuta durante il loro ultimo colloquio e faranno pace. Andrea e Lombardi inizieranno a collaborare sul caso Menduni e si concentreranno sull’avvocato Putrino. Andrea istallerà delle cimici nell’ufficio dell’avvocato mentre Valeria andrà a trovare Viola. Infine, vedremo Andrea trasferirsi da Valeria.

© Riproduzione Riservata.