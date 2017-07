Non Uccidere 3/ La terza stagione ci sarà? Mirial Leone potrebbe non tornare

non uccidere

Non Uccidere 3, anticipazioni: la terza stagione ci sarà? Miriam Leone e i fan ad un bivio - Miriam Leone e i suoi fan saranno presto davanti ad un bivio: Non Uccidere 3 ci sarà oppure no? La serie tv non ha avuto molto successo rispetto ad altri progetti Rai e se la seconda stagione è stata "presa per i capelli" pensando ad un progetto di restyling che ha visto lo sbarco su RaiPlay e poi in tv, ma su Rai2, cosa ne sarà della possibile terza stagione?

La seconda stagione è stata annunciata dopo l'abbandono di Monica Guerritore, che nella prima stagione ha vestito i panni della madre di Valeria, il personaggio di Miriam Leone. Proprio questo ha permesso un cambio di rotta nella narrazione spingendo la protagonista a concentrarsi prima sulla ricerca della madre e poi dell'assassino di quest'ultima, e adesso? L'ultima puntata della serie andrà in onda questa sera su Raidue ma qualsiasi sia il finale non è detto che Non Uccidere 3 ci sarà. Una serie di motivi lasciano pensare che Valeria e la sua storia siano destinate a finire nel dimenticatoio dei fan della tv pubblica e non solo per gli ascolti ma anche per via di un genere che sembra ancora ostico per il pubblico italiano. Dall'altra parte c'è la possibilità che Non Uccidere si possa chiudere con un terzo capitolo per mettere insieme una trilogia che nel genere noir-thriller fa sempre così "chic". Quale sarà la decisione della rete? Lo scopriremo solo questa sera dopo il finale della seconda stagione.

