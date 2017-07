OUT OF TIME/ Su Rete 4 il film con Denzel Washington ed Eva Mendes (oggi, 3 luglio 2017)

Out of time

OUT OF TIME, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - Out of time, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pelicola di genere azione e thriller che è stata realizzata in America nel 2003 dalla casa cinematografica Original Film con la regia curata da Carl Franklin mentre nel cast sono presenti Denzel Washington, Eva Mendes, Robert Baker, Dean Cain e Alex Carter. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

OUT OF TIME, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - In una piccola cittadina degli Stati Uniti e per la precisione dello stato della Florida, vive un uomo di nome Matthias (Denzel Washington). Matthias è il capo della polizia locale e proprio in questi giorni ha portato a termine una importante missione grazie alla quale si è arrivato al sequestro di un grosso quantitativo di droga e di denaro. Una missione che peraltro ha permesso al capo della polizia di reperire le prove necessarie per incastrare un potente boss mafioso. Se da un lato Matthias si sta godendo un momento professionale abbastanza positivo dal punto di vista sentimentale la sua vita è a dir poco incasinata.

Infatti, ha in essere una storia d’amore con una donna di nome Ann che ha avuto tantissimi problemi con un marito quanto mai violento che non ha ancora deciso di farsi da parte. D’altro canto sta portando avanti la pratica di separazione dalla sua attuale moglie Alex (Eva Mendes) che peraltro è una sua collega nel distretto di polizia.

Un giorno Ann si presenta a casa di Matthias per metterlo al corrente di un problema che rende il tutto ancora maggiormente complesso. Si tratta di un problema di salute di cui la donna ha preso in queste ore notizia. Nello specifico un medico informa la donna e l’attuale compagno che è affetta da una forma quanto mai aggressiva di tumore. Conscia di ciò Ann decide di cambiare la sua polizza assicurativa sulla vita ed in particolare di inserire quale beneficiario Matthias e non più suo marito. Dal proprio canto Matthias non vuole assolutamente arrendersi all’idea di perdere la donna di cui è innamorato per cui tenta un gesto disperato ed ossia prende i soldi che erano stati sequestrati nella recente operazione di polizia ed insieme alla donna è pronta a patire alla volta della Svizzera dove è presente una clinica specializzata per questo genere di casi.

Tuttavia all’appuntamento Ann non si presenterà mai con il povero Matthias che si renderà conto di essere stato vittima di una macchinazione ed ora rischia di essere accusato di omicidio ed appropriazione indebita di denaro.

© Riproduzione Riservata.