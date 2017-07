OROSCOPO / Paolo Fox, le previsioni di oggi 3 luglio: i segni né carne né pesce

Paolo Fox e il suo oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 3 LUGLIO 2017

I SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE - Il Leone parte con qualche dubbio e ha giornate faticose per la famiglia. mercoledì sarà una giornata importante. Qualcuno può pensare di sposarsi o convivere. Attenzione all'esuberanza sul lavoro dove si fanno scelte importanti senza ragionare. La Vergine inizia una settimana utile per spostamenti e cambiamento. Il lavoro dopo il 21 agosto vivrà momenti importanti di crescita. Il percorso è più facile per chi ha una storia e vuole gestirla al meglio. Lo Scorpione parte con la Luna nel segno. Ci si trova di fronte alla voglia di cambiare e poi magari per circostanza si farà la stessa strada. I più volenterosi, tra i 40 e i 50 anni, potrebbero pensare di cambiare gruppo preparandosi per una cosa più importante. E' un grande cielo per chi ha avuto una crisi nel lavoro. (agg. di Matteo Fantozzi)

AMORE, LEONE TEMPO DI CONVIVENZA O MATRIMONIO - Ora andiamo ad analizzare l'amore a LatteMiele nell'oroscopo di Paolo Fox. Per i Pesci può essere un momento importante dal punto di vista della fertilità e la coppia ne può giovare. La creatività di questo segno sicuramente può portare giovamento anche sotto questo punto di vista. Giugno ha portato crisi al segno dell'Acquario, ma questo momento è sicuramente molto importante per recuperare sotto questo punto di vista. In questo momento il Capricorno ha bisogno di una persona che possa essere affidabile e che possa aiutare nei momenti più difficili. Il Leone può pensare di sposarsi in questo periodo o magari di andare a convivere compiendo un passo davvero importante nella vita. Il Cancro invece rischia di avere dei disagi in campo sentimentale. Al momento però se si mantiene la tranquillità non ci dovrebbero essere problemi. (agg. di Matteo Fantozzi)

CHI SALE E CHI SCENDE - Vediamo chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete vede partire una situazione di conforto. Da mercoledì Venere sarà nel segno e da giovedì Mercurio attivo. C'è tanta voglia di fare. Qualcuno vuole rimettersi in gioco e ripartire da zero, deve farlo perché ha rinunciato a qualcosa da tempo. Ora si è meno pigri e sicuramente in crescita col coraggio che vince. Alcuni dovranno cambiare le regole del gioco. Il Sagittario ha una marcia in più e nel lavoro si deve affrontare le questioni con impegno e cresce. Se non si vuole più stare in un posto si deve variare. Luglio può mettere dei legami in discussione o creare intralci a chi vive due relazioni. Il Sagittario non è un traditore, ma se una relazione non funziona vuole cambiare. L'Acquario scende nonostante parta con uno stato di forte stanchezza e tensione. Non sono pochi quelli che dovranno lavorare d'estate per recuperare quanto lasciato negli ultimi mesi. C'è bisogno di prudenza. Se giugno ha portato crisi e discussioni ora si può recuperare in amore. (agg. di Matteo Fantozzi)

I SEGNI AL TOP: BILANCIA PRONTA A STUPIRE - Passiamo al segno top nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli aprono una settimana importante. Venere entra nel segno, ma non arriva in automatico l'amore. C'è una capacità di scrollarsi di dosso qualche peso e si prende la vita in maniera tranquilla. Ci sono delle opportunità da sfruttare e si può impostare una nuova vita. C'è più volontà e capacità di trovare le occasioni migliori. C'è un rinnovo di un accordo e anche il desiderio di fare ciò che possibile per migliorare la vita con quello che c'è a disposizione. L'Acquario parte con uno stato di forte stanchezza e tensione. Non sono pochi quelli che dovranno lavorare d'estate per recuperare quanto lasciato negli ultimi mesi. C'è bisogno di prudenza. Se giugno ha portato crisi e discussioni ora si può recuperare in amore. La Bilancia ha una grande capacità, quella di tornare in scena e di pensare a prospettive nuove nell'ambito del lavoro. Chi ha fatto pratica avrà una riconferma. E' difficile non avere delle soddisfazioni con un cielo così. Giove salverà il segno. Si deve sfruttare questo periodo per fare delle richieste o dimenticare una brutta storia.

GIORNATA "NERA" PER... - Andiamo a vedere i segni flop nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro ha un impegno importante per la famiglia, qualcuno ha dovuto prendere una pausa dal lavoro. Non sono escluse spese eccessive per qualcosa di importante. Nel weekend ci sarà un recupero sentimentale, ma attenzione a persone che creano disagio. Il Capricorno inizia la settimana con situazioni interessanti negli incontri. Si perde tempo con gli altri e per metterli d'accordo. Per molti c'è la necessità di avere soci affidabili e amori molto importanti. Le storie che non hanno più motivo di essere già nei primi mesi dell'anno hanno vissuto un periodo di stress e rimane quello che vale. Sarà importante la fine dell'anno. La settimana si apre in grande stile per il Cancro con la Luna nel segno. E' una giornata utile per stare tranquilli e così si ragiona meglio. C'è un disagio emotivo per le persone intorno. Ci sono conflitti con soci e collaboratori, magari anche in amore.

OROSCOPO IN PILLOLE - Torna come di consueto l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. I Pesci vivono un momento di grande forza e di molti cambiamenti. Sono creativi quelli nati sotto questo segno, ma non solo dal punto di vista artistico ma magari anche per quanto riguarda la fertilità di coppia. Può essere il momento di concretizzare il rapporto facendo nascere una vera e propria famiglia. L'Acquario è stanco, lo stress porta a grande tensione anche nei rapporti e c'è bisogno di prudenza. Il Sagittario invece ha una marcia in più nel mondo del lavoro, deve affrontare delle situazioni particolari con impegno e voglia di fare. Il Capricorno vivrà degli incontri interessanti in questi giorni e sicuramente dovrà mettere da parte alcune persone che fanno perdere solo tempo. Ora bisogna evitare di ritrovarsi a ottimizzare il tempo. Lo Scorpione ha la Luna nel segno e può essere ottimista. I più volenterosi sono quelli che vivono tra i quaranta e i cinquanta anni. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

