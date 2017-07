Out of Time/ Oggi, lunedì 3 luglio 2017, non va in onda: ecco perché

Denzel Washington qui in Codice Genesi

OUT OF TIME, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (lunedì 3 luglio 2017) - Doveva andare in onda stasera su Rete Quattro il film Out of time con protagonista Denzel Washington invece il palinsesto di tutte le reti italiane è stato giustamente monopolizzato dalla scomparsa di Paolo Villaggio con la proiezione su molte reti nazionali dei film che raccontano la storia del Ragionier Ugo Fantozzi. Su Rete Quattro andrà in onda invece il film Fantozzi, il primo capitolo dell'intera saga diretto da Luciano Salce nel 1975.

La pellicola inizia con la chiamata della moglie di Ugo Fantozzi, Pina, che non vede tornare il marito a casa da tre settimane, ma curiosamente non aveva voluto disturbare prima. Fantozzi fa il suo esordio quindi sul grande schermo uscendo da un muro dove era stato praticamente chiuso e si prende subito una martellata in testa. Staremo a vedere il pubblico se seguirà questa pellicola che sicuramente è quella più amata anche dalla critica. Sarà una serata piena di omaggi, intanto su Rete 4 non andrà in onda il film Out of time per lasciare proprio spazio a Fantozzi. Staremo a vedere poi quando il film con Denzel Washington sarà trasmesso, magari nei prossimi giorni al posto di qualche altro programma o film. Di sicuro però è giusto oggi onorare la scomparsa di quello che è stato un grandissimo artista.

