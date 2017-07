Piero Villaggio / Chi è il figlio di Paolo? I soldi alla base dei suoi problemi

Piero Villaggio

PIERO VILLAGGIO, IL FIGLIO DI PAOLO CHE HA SCONFITTO L’EROINA ED E’ DIVENTATO SCRITTORE

Il rapporto con un padre ingombrante – Piero Villaggio non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla morte del padre Paolo, scomparso oggi a 84 anni dopo giorni di ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma. Piero Villaggio ha sempre avuto un rapporto difficile con il padre. Il confronto con il genitore artista, infatti, è stato ingombrante e ha condizionato tutta la sua vita. "Il confronto con un artista ingombrante come mio padre mi ha inevitabilmente condizionato. Non mi sono mai sentito all’altezza ed è forse per questo che oggi mi ritengo insoddisfatto", aveva confessato lo scorso anno Piero ai microfoni di Vanity Fair. Trovare la strada per Piero Villaggio non è stato affatto facile. I problemi economici, infatti, sono stati quelli che lo hanno condizionato maggiormente: “Il mio rapporto con l’eroina è cominciato prestissimo, avevo 17 anni. La mia passione è stata quasi interamente consumata dalla dipendenza. Se a questo aggiungiamo il fatto che non ho mai avuto necessità di lavorare per mantenermi capirà che è stato difficile trovare la mia strada” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Piero Villaggio, il figlio del grandissimo Paolo, morto oggi a 84 anni, non ha avuto la classica infanzia felice. Nonostante un papà famoso, il piccolo Villaggio ha avuto una vita davvero difficile. Mentre Paolo Villaggio spopolava al cinema con Fantozzi, diventando uno degli attori più amati dagli italiani, Pier Francesco Villaggio combatteva la sua personale battaglia contro la droga. A 17 anni ha cominciato a drogarsi e per ben sette anni è stato vittima dell’eroina. Una vita volta all’autodistruzione quella di Piero Villaggio i cui problemi di tossicodipendenza balzarono agli onori della cronaca nel 1986 quando lo portarono all’arresto. La vita di Piero Villaggio non è stata come quella di tanti figli vip. La sua esistenza è stata un viaggio a tappe che dai Parioli l’ha portato all’India e da Los Angeles a San Patrignano. Nonostante i gravi problemi di droga e la reale possibilità di non uscire più dal tunnel, Piero Villaggio è riuscito a riprendere in mano la propria vita e a raccontare tutta la sua esistenza in un libro.

Nell’opera “Non mi sono fatto mancare niente”, Piero ha raccontato la sua travagliata esistenza ed è stato ingeneroso verso se stesso ma anche nei confronti del padre, Paolo Villaggio, che definisce assente in quel periodo. “Ho lottato contro la mia dipendenza, mio padre in quel periodo pensava al lavoro ed era assente”, raccontava Piero nel 2016. Il rapporto tra Piero e il padre Paolo non è mai stato semplice. I due non sono mai riusciti a parlarsi. Piero soffriva l’assenza e la popolarità di Paolo che, a sua volta, sentiva di non doversi comportare come un padre amorevole nei confronti di un figlio maschio che avrebbe dovuto trovare in se stesso la forza di vivere. Una relazione complicata quella tra padre e figlio che ha portato entrambi ad interrogarsi sui motivi dei rispettivi atteggiamenti. La svolta è avvenuta dieci anni fa quando i due, per la prima volta, sono riusciti a parlarsi. “Relazionarsi con lui è molto difficile. È una persona molto invadente ed egocentrica, come quasi tutti quelli che fanno il suo mestiere. La prima volta che sono riuscito a parlargli liberamente risale all’incirca a dieci anni fa, prima di allora non avevamo mai avuto una relazione padre-figlio canonica”, raccontava lo scorso anno Piero a Vanity Fair. Oggi, Piero Villaggio dice addio per sempre a papà Paolo.

